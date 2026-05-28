Sociedad

Vietnam refuerza implementación de Convención sobre Derechos de Discapacitados

Vietnam impulsa la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y mejora el acceso a servicios básicos.

Muchas personas con discapacidad son ejemplos inspiradores de superación personal, se integran bien en la comunidad y son reconocidas en todos los aspectos de la vida social. (Foto: VNA)
Muchas personas con discapacidad son ejemplos inspiradores de superación personal, se integran bien en la comunidad y son reconocidas en todos los aspectos de la vida social. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam aprobó un plan para fortalecer la implementación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y las recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El plan tiene como objetivo continuar aplicando de manera eficaz la Constitución de 2013, las leyes relacionadas y la Decisión No. 1100/QD-TTg de 2016 del Primer Ministro sobre la implementación de la Convención CDPD.

Asimismo, busca definir con claridad la hoja de ruta para cumplir la Convención y las recomendaciones formuladas tras el primer diálogo con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2025.

De esta manera, se contribuirá a garantizar los derechos y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a servicios y beneficios en ámbitos como la salud, la educación, la cultura, el deporte, el turismo y el empleo.

Al mismo tiempo, se pretende elevar la conciencia, la responsabilidad y la eficacia de la coordinación entre ministerios, sectores y autoridades locales en la implementación de la Convención CDPD, así como reforzar la cooperación internacional en materia de apoyo a las personas con discapacidad.

El plan se centra en perfeccionar el sistema jurídico, aumentar la eficacia en la aplicación de las políticas, impulsar la comunicación y la educación sobre los derechos de las personas con discapacidad, ampliar la cooperación internacional y cumplir plenamente las obligaciones de presentación de informes establecidas en la Convención CRPD.

Las autoridades competentes revisarán la normativa vigente relacionada con las personas con discapacidad y propondrán modificaciones a las disposiciones que presenten superposiciones o dificultades de aplicación.

Asimismo, se elaborarán criterios para evaluar los resultados de la implementación de las tareas en cada sector y nivel administrativo.

El plan también exige definir claramente las competencias y responsabilidades de los organismos, organizaciones e individuos en la ejecución de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad; vincular la responsabilidad de los directivos con los resultados obtenidos; fortalecer las capacidades del personal funcionario y garantizar los recursos necesarios para la implementación de las políticas./.

VNA
#Vietnam #Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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