Vietnam impulsa cooperación educativa con Universidad RMIT de Australia

Hanoi (VNA) – El Gobierno vietnamita crea condiciones favorables para que prestigiosas instituciones internacionales desarrollen operaciones estables y sostenibles en Vietnam y contribuyan al desarrollo del sistema educativo nacional, afirmó hoy el viceprimer ministro Le Tien Chau.



Durante una reunión con Layton Pike, vicepresidente de la Universidad RMIT de la ciudad australiana de Melbourne y presidente del Consejo de Administración de RMIT Vietnam, el subjefe de Gobierno enfatizó que Vietnam considera el desarrollo de recursos humanos de alta calidad como uno de los tres pilares estratégicos de su nueva fase de desarrollo.



También indicó que el Buró Político emitió recientemente la Resolución N.° 71-NQ/TW sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación, la cual considera la educación superior un pilar fundamental para el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.



“Esta es una base política y legal importante para que Vietnam y Australia continúen promoviendo la cooperación en los ámbitos donde ambas partes tienen necesidades, potencial y fortalezas”, apuntó.



Asimismo, elogió a RMIT Vietnam por sus contribuciones a la cooperación educativa entre ambos países durante los últimos 25 años.



Por su parte, Layton Pike afirmó que la Universidad RMIT continuará ampliando sus inversiones y actividades en Vietnam y deseó seguir recibiendo el respaldo de los ministerios, sectores y localidades pertinentes en el proceso de implementación de los proyectos de la institución.



Tras destacar el gran potencial de cooperación entre Vietnam y Australia en materia de educación y formación, Tien Chau propuso que la Universidad RMIT de Melbourne defina a Vietnam como socio estratégico y continúe ampliando sus inversiones en el país.



Las nuevas instalaciones de RMIT Vietnam deben recibir inversiones de manera metódica, especialmente en infraestructura al servicio de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, subrayó.



El viceprimer ministro indicó que dará instrucciones a los ministerios, sectores y localidades pertinentes para resolver con urgencia las dificultades y obstáculos relacionados con el proyecto del nuevo campus de RMIT Vietnam, así como acompañar a la institución en sus trámites de inversión.



Además, expresó el deseo de que la Universidad RMIT coordine con el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam para expandir el proyecto relativo a la innovación educativa con la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la capacidad tecnológica para docentes y cuadros de gestión educativa.



Sugirió que la universidad amplíe la escala de matriculación y desarrolle más programas de formación en sectores prioritarios para Vietnam, tales como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la tecnología de semiconductores, las energías renovables y la economía digital. Además, instó a incrementar las becas y los programas de intercambio estudiantil con el fin de ampliar las oportunidades de acceso a una educación internacional de alta calidad para los alumnos y estudiantes vietnamitas.



De manera especial, propuso que la Universidad RMIT participe junto con Vietnam en las labores de asesoramiento político, inicialmente a través de la revisión del sistema de documentos normativos legales, aportando informes independientes desde la perspectiva de expertos e inversores extranjeros para identificar los cuellos de botella institucionales y proponer soluciones que liberen recursos para el desarrollo.



Tien Chau expresó su esperanza de que RMIT Vietnam continúe siendo un socio de confianza, contribuyendo al desarrollo de recursos humanos de alta calidad en Vietnam y al fortalecimiento de las relaciones entre el país y Australia./.

VNA