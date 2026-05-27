Condenan a exministra vietnamita de Salud a seis años de prisión

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Hanoi (VNA) – Tras una semana de juicios y deliberaciones, el Tribunal Popular de Hanoi dictó hoy sentencia contra diez acusados por los delitos de “violación de las normas de gestión y uso de bienes estatales, con consiguientes pérdidas y despilfarro”, “fraude” y “corrupción pasiva”, ocurridos en el Ministerio de Salud y varias unidades relacionadas.

Nguyen Thi Kim Tien, exministra de Salud, fue condenada a seis años de prisión. Otros seis acusados recibieron penas de entre tres y siete años de cárcel por “violación de las normas de gestión y uso de bienes estatales, con consiguientes pérdidas y despilfarro”.

Por su parte, Nguyen Chien Thang, exdirector del Departamento de Administración de Proyectos Médicos Clave, fue sentenciado a un total de 30 años de prisión, incluidos 20 años por “corrupción pasiva”. Nguyen Huu Tuan, exdirector del Departamento de Administración de Proyectos de Construcción Médica Especializada, recibió una condena total de 25 años de prisión.

El tribunal también condenó a Le Thanh Thiem, director de la empresa Sao Nam Song Hong, a diez años de prisión por fraude.

Según la sentencia inicial, durante la construcción de las segundas sedes de los hospitales Bach Mai y Viet Duc, varios funcionarios del Ministerio de Salud y de las unidades pertinentes cometieron irregularidades que provocaron retrasos prolongados e impidieron el cumplimiento de los objetivos establecidos. Las obras se suspendieron desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024, lo que generó pérdidas y despilfarro estimados en más de 803 mil millones de VND (30,5 millones de dólares) para el presupuesto estatal.

El tribunal determinó que Nguyen Thi Kim Tien y otros seis acusados causaron estas pérdidas al utilizar innecesariamente consultores extranjeros, autorizar gastos durante las suspensiones de las obras y proporcionar apoyo financiero en contravención de la normativa.

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Los investigadores indicaron que Kim Tien y su subordinado, Nguyen Chien Thang, crearon condiciones favorables para que ciertos contratistas ganaran licitaciones. Chien Thang está acusado de negociar sobornos equivalentes al 5% de los pagos contractuales antes de impuestos y presuntamente recibió más de 51,7 mil millones de VND (1,99 millones de dólares) en sobornos, sin incluir sumas adicionales por valor de más de 36,7 mil millones de VND (1,41 millones de dólares) vinculadas a empresas afiliadas al ejército.

Tras la jubilación de Thang, Nguyen Huu Tuan había continuado con esta práctica, recibiendo aproximadamente 7,7 mil millones de VND en sobornos, sin incluir fondos adicionales por valor de 4,5 mil millones de VND procedentes de empresas dependientes del Ministerio de Defensa.

Las autoridades también señalaron que Le Thanh Thiem estafó 2 millones de dólares al afirmar que podía influir en los resultados de las inspecciones relacionadas con los dos proyectos hospitalarios. Según la acusación, Kim Tien, como titular del Ministerio, era responsable de dirigir y supervisar todas las actividades del sector salud, incluyendo la planificación financiera, el desarrollo sectorial, la construcción de infraestructura y la gestión de equipos médicos.

Para los proyectos de las segundas instalaciones del Hospital Bach Mai y el Hospital Viet Duc, el Ministerio de Salud tenía la tarea de organizar la preparación, evaluación, aprobación e implementación del proyecto, así como coordinar las inspecciones, la supervisión y la evaluación del desempeño.

La fiscalía alega que, en el ejercicio de estas funciones, Kim Tien cometió irregularidades al aprobar planes para seleccionar consultores extranjeros, respaldar propuestas de diseño arquitectónico y firmar la documentación del proyecto.

Estas decisiones permitieron que la Junta Directiva de Proyectos Médicos Clave procediera con la implementación, durante la cual se produjeron las presuntas irregularidades, lo que resultó en retrasos prolongados, el incumplimiento de los objetivos del proyecto y pérdidas para el Estado por valor de 803 mil millones de VND./.

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