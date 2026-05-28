Hanoi invertirá 1,5 mil millones de USD a proyecto de extensión de línea 2A del metro

Hanoi (VNA)- Hanoi se prepara para lanzar el proyecto de extensión de la línea 2A del Metro, con una inversión preliminar estimada que supera los 1,5 mil millones de dólares, como parte de los esfuerzos para expandir la red ferroviaria urbana de la capital y aliviar la congestión del tráfico en sus zonas de acceso al suroeste.



La Junta de Gestión del Ferrocarril Metropolitano de Hanoi (MRB) anunció que organizará un evento de interacción temprana con el mercado (EME, por sus siglas en inglés) para el proyecto los días 18 y 19 de junio en Hanoi, con el fin de recabar opiniones de empresas y consultores nacionales e internacionales antes del inicio del proceso oficial de licitación.



El evento se llevará a cabo con el apoyo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) y está abierto a contratistas, proveedores, consultores y socios potenciales con experiencia en proyectos ferroviarios urbanos.



Según la MRB, se prevé que el proyecto se financie mediante préstamos del BAII y fondos de contrapartida del Gobierno vietnamita.



El estudio de viabilidad (EV), que incluye el diseño de ingeniería básica (FEED), comenzó en febrero de 2026 y está previsto que finalice en octubre de este año. El estudio también abarca evaluaciones de impacto ambiental y social, planes de reasentamiento, estrategia de implementación del proyecto y planes de adquisición.



La MRB indicó que el proceso de consulta de mercado tiene como objetivo recabar opiniones sobre las opciones de diseño, las estrategias de contratación, los mecanismos de asignación de riesgos y las soluciones técnicas y organizativas adecuadas a las condiciones actuales.



El proyecto de extensión de la línea 2A del Metro se considera un componente clave de la primera fase del plan maestro de desarrollo ferroviario urbano de Hanoi, que consta de tres etapas.



Se espera que la ruta mejore la conectividad entre el centro de la ciudad y las zonas urbanas del suroeste, en particular la zona urbana satélite de Xuan Mai, que se está desarrollando como una puerta de entrada occidental a Hanói.



Según el plan preliminar, la línea se extenderá a lo largo de unos 20 km y discurrirá íntegramente por vías elevadas a lo largo de la Carretera Nacional 6, que actualmente se encuentra en ampliación. Se prevé que el proyecto incluya 12 estaciones elevadas, 13 nuevos trenes de cuatro vagones y un nuevo depósito de 8,3 hectáreas cerca de la estación de Xuan Mai.



La línea utilizará el ancho de vía estándar de 1435 mm con una velocidad máxima de diseño de 80-100 km/h y un sistema de alimentación de 750 V CC mediante tercer carril. Su sistema de señalización empleará la tecnología de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), integrada con los sistemas de Protección Automática de Trenes (ATP) y Enclavamiento Computarizado (CBI).



Un requisito técnico clave es garantizar la plena compatibilidad operativa y técnica con la línea 2A del Metro Cat Linh-Ha Dong.



Una vez finalizado, se espera que el proyecto beneficie directamente a unos 500.000 residentes a lo largo del corredor, reduzca la presión del tráfico en la Carretera Nacional 6 y alivie la congestión en torno al puente Mai Linh, una de las principales vías de acceso al suroeste de Hanoi.



También se espera que la extensión del metro impulse el desarrollo urbano a lo largo de la ruta, aumente el valor de los terrenos en las inmediaciones de las estaciones, genere empleo durante la construcción y la operación, y fomente la transición del transporte por carretera al transporte público masivo./.

VNA