Vietnam y Francia comparten experiencias en creación de marco legal para activos digitales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Expertos franceses y vietnamitas se reunieron en Ciudad Ho Chi Minh para debatir el desarrollo de un marco legal adecuado para los activos digitales y la gestión de riesgos asociada, en el contexto de la consolidación de Vietnam como centro regional de innovación y finanzas.



Las conversaciones tuvieron lugar el 27 de mayo en un seminario organizado por el Consulado General de Francia en Ciudad Ho Chi Minh.



En su intervención, Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la economía digital de Vietnam, en rápido crecimiento, sus crecientes capacidades tecnológicas y su ambición por construir el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC) demuestran la determinación del país de convertirse en un centro regional líder en innovación financiera.



Francia, el primer país europeo en establecer una Alianza Estratégica Integral con Vietnam, apoya y acompaña plenamente a la nación del sudeste asiático en la consecución de este objetivo, añadió.



Según Ranaivoson, los activos digitales están transformando los modelos económicos, la infraestructura financiera, los flujos de capital, la confianza de los inversores, los marcos de ciberseguridad y la competitividad de los centros financieros internacionales existentes. Estos avances plantean desafíos comunes tanto para Francia como para Vietnam, lo que hace que el intercambio de lecciones prácticas y experiencia regulatoria sea cada vez más importante.



Subrayó la necesidad de un marco jurídico claro que pueda adaptarse a las tecnologías en rápida evolución, equilibrando el atractivo económico con el apoyo a la innovación y una gestión de riesgos eficaz.



En el seminario, los expertos presentaron los mecanismos jurídicos y el marco regulatorio de Francia que rigen los activos digitales.



También debatieron medidas para fomentar la innovación, potenciar el atractivo de los centros financieros internacionales y abordar los desafíos derivados del desarrollo de los activos digitales, incluida la gestión de las actividades relacionadas con las criptomonedas.



Por su parte, Richard McClellan, director ejecutivo del VIFC en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el VIFC se está diseñando como una plataforma jurídica y regulatoria especializada para las finanzas internacionales que operan dentro del marco jurídico vietnamita.



El centro proporcionará un entorno controlado para apoyar la innovación en tecnología financiera, activos digitales y sectores financieros emergentes, añadió.



Añadió que, en 2026, Vietnam se centrará en el desarrollo institucional, la creación de un portal de registro único para miembros y la implementación de entornos de prueba regulatorios para finanzas digitales y finanzas verdes. Se prevé que 2027 marque el primer año de operaciones del VIFC.



Señaló que el marco legal vietnamita para activos digitales y tecnología financiera se está completando gradualmente, y que el VIFC ha sido autorizado para supervisar actividades aún no contempladas en la legislación nacional. Se espera que los centros de tecnología financiera comiencen a operar en el cuarto trimestre de este año, mientras que los entornos de prueba para finanzas digitales y finanzas verdes se autorizarán antes de fin de año.



En cuanto a la gestión de riesgos, Nguyen Tran Minh Quan, experto legal de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), afirmó que Vietnam está pasando de la fase legislativa a una supervisión más rigurosa de los mercados de activos digitales, incluyendo medidas contra el lavado de dinero y esfuerzos para combatir el fraude y las estafas vinculadas a los activos digitales./.

VNA