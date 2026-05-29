Capacitan a agricultores vietnamitas sobre riesgos climáticos

Can Tho, Vienam (VNA) - Más de siete mil 700 agricultores vietnamitas, de los cuales las mujeres representan aproximadamente el 32%, recibieron capacitación sobre la gestión financiera de los riesgos climáticos, cifra que superó con creces la meta inicial de cuatro mil personas.



Así lo informó Hoang My Lan, representante de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) en Vietnam, durante la conferencia de clausura de la Iniciativa de Financiamiento de riesgos climáticos para el sector agrícola en Vietnam (Proyecto AgriCRF-VN), organizada en esta ciudad sureña por el Departamento de Cooperación Económica y Desarrollo Rural, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en colaboración con la entidad germana.



En cuanto al seguro agrícola, la funcionaria detalló que el proyecto AgriCRF-VN puso a prueba con éxito cuatro productos de las compañías aseguradoras ABIC, MIC, MSIG y PVI en las provincias meridionales de An Giang y Dong Thap, así como en la urbe de Can Tho, cubriendo una superficie total de casi mil 540 hectáreas de cultivo de arroz.



De manera particular, un total de 69 productores recibieron indemnizaciones reales de seguro después de las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos ocurridos durante el año 2025. Según las encuestas posteriores al programa piloto, hasta el 84 por ciento de los campesinos participantes afirmaron que continuarán adquiriendo estas pólizas en el futuro cercano.



En el campo del crédito verde, el proyecto coordinó esfuerzos con la Organización de Microfinanzas Tinh Thuong (TYM) para diseñar productos crediticios preferenciales destinados a los agricultores que aplican modelos de producción sostenible, tales como el cultivo orgánico, el uso de energía solar o la ganadería con tratamiento de residuos.



Hasta la fecha, 882 hogares agrícolas, integrados en su totalidad por mujeres, han accedido a estos créditos verdes con un volumen total de desembolso superior a los 1,22 millones de dólares. Asimismo, una herramienta digital de calificación crediticia integrada en la aplicación móvil de TYM procesó más de 100 mil solicitudes de préstamos y expandió su implementación a 13 localidades de todo el país.



Además del acceso directo a los productores, la iniciativa generó un conjunto de documentos técnicos para la formulación de políticas públicas, que incluye la evaluación del programa piloto de seguro agrícola, un análisis comparativo internacional basado en las experiencias de Tailandia, Indonesia, Japón, China y Filipinas, y la propuesta de una hoja de ruta para el desarrollo de políticas de seguros agrarios en el período 2026-2030.



Al evaluar los impactos, el director del Departamento de Cooperación Económica y Desarrollo Rural, Le Duc Thinh, destacó que a pesar de contar con un período de ejecución corto y enfrentar diversas dificultades objetivas, el proyecto demostró una alta eficiencia real y creó valores superiores a la escala de la inversión financiera inicial.



El funcionario subrayó que el mayor logro de AgriCRF-VN radica en el cambio del pensamiento de los productores, quienes pasaron de depender de la asistencia gubernamental posterior a los desastres naturales a gestionar de manera proactiva los riesgos mediante el uso de seguros y herramientas financieras.



Informó que en los próximos tiempos, su departamento continuará recopilando estas experiencias prácticas para perfeccionar las normativas sobre seguros agrícolas, créditos verdes y gestión de riesgos en las cadenas de valor.



Por su parte, la jefa del Departamento de Agricultura y Clima de GIZ en Vietnam, Sonja Esche, remarcó que el fortalecimiento de la resiliencia de los campesinos ante el cambio climático es cada vez más urgente.



Añadió que el acceso a los instrumentos financieros especializados les brindará una mayor confianza para invertir en la producción agrícola sostenible.



El proyecto AgriCRF-VN cuenta con el financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y se ejecutó entre 2024 y 2026 en Hanoi, Son La, Dong Thap, An Giang y Can Tho, como parte de una iniciativa regional que abarca también a Indonesia y Tailandia./.

VNA