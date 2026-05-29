Efectúan Foro de conexión tecnológica Vietnam-Singapur

Singapur (VNA)- En el marco de su visita de Estado a Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy al Foro de conexión tecnológica Vietnam-Singapur con el lema “De la Asociación Estratégica a las plataformas de nueva generación para la industria, la innovación y el desarrollo sostenible”.



Durante el foro, el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, destacó que Vietnam y Singapur han definido la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares fundamentales de su Asociación Estratégica Integral, al tiempo que promueven un modelo de conexión entre el Estado, las empresas y la comunidad científica.



Según el titular, el foro contribuirá a fortalecer los ecosistemas de innovación de ambos países, impulsar la cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas, desarrollar recursos humanos de alta calidad y apoyar a las empresas tecnológicas para integrarse en las cadenas globales de valor.



Por su parte, el ministro de Mano de Obra de Singapur, Tan See Leng, subrayó la necesidad de que ambos países continúen desarrollándose en un entorno global en rápida transformación, ampliando la cooperación en ámbitos como la manufactura inteligente, los ecosistemas de startups y el intercambio de talento.





El secretario general y presidente To Lam presencia la ceremonia de firma de los memorandos de cooperación entre ambos países. Foto: VNA

En su discurso sobre la orientación estratégica de la cooperación bilateral, el secretario general y presidente To Lam afirmó que la ciencia, la tecnología y la innovación se están convirtiendo en factores decisivos para la competitividad nacional y la posición de cada economía dentro de las cadenas globales de valor.



El dirigente vietnamita señaló que Vietnam está realizando esfuerzos para perfeccionar su marco institucional, desarrollar recursos humanos altamente cualificados, fortalecer el ecosistema de innovación y ampliar la cooperación internacional en ciencia, tecnología y transformación digital.



Al valorar a Singapur como uno de los principales centros de tecnología, innovación y finanzas de Asia, To Lam consideró que ambas economías poseen una clara complementariedad estratégica. Singapur destaca en investigación y desarrollo (I+D), gestión tecnológica, finanzas y startups, mientras que Vietnam cuenta con una fuerza laboral joven, un amplio mercado y un rápido proceso de transformación digital.



Según el máximo dirigente vietnamita, el desafío actual no consiste únicamente en establecer conexiones, sino en transformarlas en una cooperación concreta y en proyectos tangibles. En este sentido, propuso avanzar gradualmente hacia un modelo de “las tres partes de ambos países”, que conecte a los gobiernos, científicos y empresas de Vietnam y Singapur en investigación, desarrollo y producción tecnológica.



To Lam subrayó además la necesidad de impulsar la cooperación en sectores estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, tecnología digital, logística inteligente, energías limpias, ciberseguridad e innovación; así como crear centros conjuntos de I+D, laboratorios compartidos y programas de intercambio de talento tecnológico de alta calidad.



Al destacar la sólida base política y la confianza estratégica existente entre ambos países, expresó su convicción de que la cooperación tecnológica se convertirá en uno de los pilares más importantes de las relaciones entre Vietnam y Singapur en los próximos años.



En esta ocasión, To Lam, junto con altos dirigentes de ambos países, presenció también el intercambio de numerosos acuerdos de cooperación en áreas como alta tecnología, inteligencia artificial, transformación digital, semiconductores, energía, salud, educación, finanzas digitales e innovación./.