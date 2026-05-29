Vietnam considera a UEEA un socio confiable para el desarrollo de la inteligencia artificial

Astana (VNA) – Vietnam considera a la Unión Económica Euroasiática (UEEA) un socio confiable en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en beneficio mutuo, afirmó el viceprimer ministro Ho Quoc Dung durante la sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático, celebrado el 28 de mayo en Astaná, Kazajistán.

En su intervención, Ho Quoc Dung destacó los avances alcanzados por Vietnam en ciencia, tecnología, innovación, gobierno electrónico y economía digital, y compartió la visión del país sobre el desarrollo de la IA. Reafirmó que Hanoi considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares esenciales y motores estratégicos para abrir una nueva etapa de crecimiento.

El vicepremier también presentó varias orientaciones destinadas a impulsar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la UEEA, en un contexto marcado por nuevas tendencias regionales como la economía digital, la inteligencia artificial, el desarrollo de corredores de transporte transcontinentales y la digitalización del comercio transfronterizo.

Subrayó que el acuerdo vigente entre Vietnam y el bloque euroasiático constituye una base sólida para fortalecer la cooperación económica bilateral. En este contexto, consideró necesario ampliar la colaboración hacia nuevos ámbitos tecnológicos, incluida la investigación y el desarrollo de la IA aplicada a la agricultura inteligente, la planificación urbana y el transporte, así como reforzar la cooperación entre centros de investigación e instituciones educativas para formar recursos humanos en cibernética e informática.

Asimismo, propuso la creación de un foro de diálogo político centrado en el uso responsable de la IA, las normas de protección de datos y la ciberseguridad.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa. (Fuente: VNA)

​Ese mismo día, el dirigente vietnamita sostuvo encuentros con el presidente del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática (CEE), Bakytzhan Sagintayev; la viceprimera ministra de Bielorrusia, Natalya Petkevich; y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

Durante su reunión con Sagintayev, Ho Quoc Dung reiteró el compromiso de Vietnam de fortalecer la cooperación con la UEEA y destacó los beneficios concretos que el TLC UEEA-Vietnam ha generado para empresas y ciudadanos de ambas partes durante la última década. También propuso realizar una revisión integral de la implementación del acuerdo en sus diez años de vigencia para identificar aspectos susceptibles de mejora, incluida la eliminación de las medidas de salvaguardia que afectan las exportaciones vietnamitas de productos pesqueros y textiles.

Por su parte, el titular de la CEE calificó el TLC con Vietnam como un modelo exitoso de cooperación para el bloque, y señaló que el comercio entre la UEEA y Vietnam alcanzó los 8,3 mil millones de dólares en 2025. Además, se comprometió a coordinar con los Estados miembros la atención de las preocupaciones planteadas por Hanoi y acordó fortalecer la cooperación en transformación digital y tecnología, así como organizar actividades conmemorativas por el décimo aniversario de la firma del acuerdo.

En otra reunión con la viceprimera ministra bielorrusa, ambas partes expresaron su satisfacción por el avance de las relaciones bilaterales en ámbitos como la política, el comercio y el turismo, especialmente tras la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Bielorrusia en mayo de 2025.

​

​

Ho Quoc Dung pidió a Bielorrusia, como miembro de la UEEA, respaldar la eliminación de las medidas de salvaguardia aplicadas a los productos textiles y de confección vietnamitas, así como facilitar el acceso de productos agrícolas y pesqueros vietnamitas al mercado euroasiático. También instó a implementar de manera efectiva los acuerdos bilaterales, especialmente la hoja de ruta de cooperación para el período 2026-2028.

La viceprimera ministra bielorrusa afirmó que Minsk considera a Vietnam un socio estratégico y confiable en el Sudeste Asiático, y manifestó su interés en ampliar una cooperación multifacética. Expresó además su confianza en que Vietnam pueda convertirse en una puerta de entrada política, cultural y económica clave para conectar a Bielorrusia con la región.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático. (Foto: VNA)

Petkevich valoró positivamente las inversiones vietnamitas en Bielorrusia y abogó por fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

Respecto a las medidas de salvaguardia, señaló que Bielorrusia estudiará favorablemente la posibilidad de elevar los umbrales aplicados a los productos textiles vietnamitas, y pidió a Vietnam ampliar aún más el acceso de productos agrícolas e industriales bielorrusos a su mercado. Añadió que un mayor equilibrio en el comercio bilateral contribuiría a abordar las preocupaciones relacionadas con esas medidas.

Durante la reunión con el vicepresidente cubano, Ho Quoc Dung calificó la amistad especial entre Vietnam y Cuba como un patrimonio invaluable compartido, y destacó la necesidad de que ambos países continúen apoyándose mutuamente para superar las dificultades.

Las dos partes acordaron impulsar de manera efectiva los proyectos conjuntos de cultivo de arroz en campos inundados y de energías renovables, además de coordinar actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento del líder revolucionario cubano Fidel Castro en 2026.

El 29 de mayo, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung tiene previsto reunirse con un viceprimer ministro ruso, visitar la Universidad Nazarbayev y el Centro Internacional de Ciencia y Tecnología, y mantener una sesión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Kazajistán./.​