Máximo dirigente de Vietnam recibe a directivos de corporaciones en Tailandia

Bangkok (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió en Bangkok a directivos de importantes corporaciones tailandesas y a representantes de la Asociación de Amistad Tailandia-Vietnam, en el marco de su visita oficial a Tailandia.



Durante los encuentros, el máximo dirigente vietnamita dio la bienvenida a la expansión de las inversiones de los grandes grupos tailandeses en el país indochino, con especial énfasis en los sectores de industrias fundamentales, tecnologías limpias, nuevos materiales, logística y cadenas de suministro globales.



En el encuentro con el presidente y director ejecutivo del Grupo SCG, Thammasak Sethaudom, el mandatario vietnamita elogió las operaciones de la empresa y su contribución a los objetivos de transición verde de Vietnam.



El directivo de SCG detalló que la corporación ejecuta proyectos en las ramas de petroquímica, plásticos, materiales y embalajes, y expresó el deseo de potenciar la cooperación en la economía circular, el reciclaje y las soluciones para la reducción de emisiones industriales, ante lo cual To Lam sugirió fortalecer la conectividad con los proveedores locales.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Sarath Ratanavadi, director y vicepresidente de la junta directiva y director ejecutivo del Grupo Gulf. (Foto: VNA)



Asimismo, al recibir a Sarath Ratanavadi, director y vicepresidente de la junta directiva y director ejecutivo del Grupo Gulf, el jefe de Estado de Vietnam evaluó la propuesta de la firma de convertirse en un socio estratégico a largo plazo en la seguridad energética nacional mediante inversiones en gas natural licuado (GNL) y energías renovables.



Al respecto, instó a Gulf a concretar cada proyecto bajo criterios de responsabilidad ambiental y social, asumiendo compromisos firmes en la transferencia tecnológica y la capacitación de recursos humanos calificados en el territorio vietnamita.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a la directora ejecutiva del Grupo Siam Piwat, Chadatip Chutrakul. (Foto: VNA)



Por otra parte, la reunión con la directora ejecutiva del Grupo Siam Piwat, Chadatip Chutrakul, se centró en las oportunidades de negocios en el sector de servicios de alto valor agregado y el desarrollo del comercio moderno.



La empresaria compartió el interés del grupo de invertir en el área urbana de Thu Thiem, en Ciudad Ho Chi Minh, y aportar su experiencia en el segmento minorista de alta gama, mientras que To Lam alentó a Siam Piwat a estudiar nuevos modelos de cooperación en localidades vietnamitas idóneas que conjuguen el turismo, la cultura, la innovación y el desarrollo de destinos urbanos.



En la misma tarde, el mandatario vietnamita sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Amistad Tailandia-Vietnam, quienes celebraron la visita en el contexto del quincuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (1976-2026).



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, apreció las contribuciones de la asociación y la instó a renovar sus actividades para funcionar como un puente eficaz en la promoción turística, el intercambio pueblo a pueblo y el fomento de las alianzas comerciales integrales entre las comunidades empresariales de ambas naciones./.