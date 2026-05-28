Visita a Filipinas del máximo dirigente vietnamita profundizará asociación estratégica bilateral

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado a Filipinas (31 de mayo al 1 de junio) del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ofrecerá una oportunidad para que los líderes de ambos países intercambien orientaciones estratégicas destinadas a fortalecer la Asociación Estratégica Vietnam–Filipinas en una nueva etapa.



Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Manh Cuong en una entrevista concedida a la prensa sobre el significado y las expectativas en torno a esta visita.



Según el viceministro, Vietnam y Filipinas son dos países del Sudeste Asiático que mantienen una tradicional relación de amistad y comparten intereses estratégicos en la preservación de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos bilaterales se han consolidado de forma constante y se han profundizado en múltiples ámbitos.



Manh Cuong señaló que el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2015 marcó un hito importante, sentando las bases para una cooperación integral en una nueva etapa.



En los últimos años, las relaciones Vietnam–Filipinas han mantenido una dinámica positiva, con avances destacados en el fortalecimiento de la confianza política, la expansión de la cooperación económica y una coordinación más estrecha en asuntos regionales e internacionales.



El viceministro subrayó que la confianza política se ha visto reforzada mediante el mantenimiento regular de visitas e intercambios de alto nivel, así como a través de mecanismos bilaterales como la Comisión mixta de cooperación bilateral, el Diálogo de Políticas de Defensa y el Grupo de trabajo conjunto sobre asuntos marítimos y oceánicos. Estos mecanismos han contribuido a intensificar el diálogo estratégico, el intercambio de posiciones y la gestión eficaz de cuestiones de interés común.



Asimismo, indicó que ambos países cooperan estrechamente en foros regionales e internacionales, especialmente en el marco de la ASEAN, las Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales.



Vietnam y Filipinas valoran el papel central de la ASEAN, apoyan el multilateralismo y el derecho internacional, y aspiran a construir una región del Sudeste Asiático unida, resiliente y sostenible.



El presidente filipino Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (derecha), recibe al primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, con motivo de su participación en la 48ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)



La cooperación marítima y oceánica sigue siendo uno de los puntos destacados de la relación bilateral. Ambos países, como naciones ribereñas, comparten intereses vitales en el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación en el Mar del Este, sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En materia de defensa y seguridad, la cooperación se ha vuelto cada vez más sustantiva mediante el intercambio de delegaciones, la formación de personal, el intercambio de experiencias y la coordinación en ámbitos como la seguridad marítima, la lucha contra la delincuencia transnacional, la búsqueda y rescate, la prevención de desastres naturales y la respuesta a desafíos de seguridad no convencionales. Según el viceministro, estos esfuerzos contribuyen a consolidar la confianza estratégica y a la estabilidad regional.



En el ámbito económico, Manh Cuong destacó avances positivos en el comercio y la inversión bilaterales. Filipinas es actualmente uno de los mercados más importantes de Vietnam dentro de la ASEAN, especialmente en agricultura y alimentos. Vietnam es un proveedor clave de arroz para Filipinas, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país y garantizando al mismo tiempo un mercado estable para los productos agrícolas vietnamitas.



No obstante, el funcionario señaló que, en comparación con la buena relación política y el potencial de ambas economías, la cooperación económica aún tiene un amplio margen de desarrollo. Existen numerosas oportunidades en comercio, logística, agricultura de alta tecnología, economía digital, energías renovables, pesca y economía marítima, precisó.



Además, los intercambios entre pueblos, la cooperación educativa, cultural y turística se han ampliado, contribuyendo al entendimiento mutuo y sentando una base social sólida para el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.



En relación con la próxima visita de Estado a Filipinas del secretario general y presidente To Lam, el viceministro destacó que se trata de un acontecimiento de especial importancia, ya que será la primera visita de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam a Filipinas. La visita se enmarca en el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y coincide con la presidencia filipina de la ASEAN en 2026.



Expresó su expectativa de que la visita contribuya a profundizar la confianza política bilateral en un contexto internacional complejo, reforzando el diálogo estratégico y la coordinación de posiciones, lo que permitirá ampliar la cooperación en todos los ámbitos.



Asimismo, consideró que la visita impulsará la cooperación económica como un pilar cada vez más importante de la relación bilateral, con potencial en comercio, inversión, logística, agricultura de alta tecnología, energías renovables, transformación digital y economía marítima.



En el sector agrícola y de seguridad alimentaria, Vietnam aspira a seguir siendo un socio fiable de Filipinas y a ampliar la cooperación en procesamiento agrícola y pesquero, aplicación de alta tecnología y adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible de ambos países.



El viceministro reiteró que la cooperación marítima seguirá siendo un eje fundamental, mientras se refuerza la cooperación en defensa y seguridad.



Subrayó la necesidad de intensificar la coordinación en el marco de la ASEAN y otros mecanismos multilaterales, especialmente durante la presidencia filipina de la ASEAN en 2026, con el objetivo de fortalecer la unidad de la organización y promover una arquitectura regional abierta, inclusiva y basada en normas.



El viceministro concluyó que, sobre la base de la amistad tradicional, la creciente confianza política y el amplio potencial de cooperación, la visita de Estado generará un nuevo impulso para profundizar aún más las relaciones Vietnam–Filipinas, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.