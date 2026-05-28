Vietnam, modelo de desarrollo y socio con gran potencial

Canberra (VNA)- El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, recibió el 27 de mayo a la alta comisionada de Nauru en Australia, Camilla Solomon, así como a representantes de varias misiones diplomáticas de países insulares del Pacífico Sur, con motivo del próximo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Nauru (21 de junio de 2006).



Durante el encuentro, Camilla Solomon destacó que, aunque 20 años no representan un período muy largo en comparación con la historia de ambos países, las dos partes han logrado construir una sólida base de amistad y convertirse en socios confiables.



A pesar de las complejas transformaciones geopolíticas regionales y globales, las relaciones entre Vietnam y Nauru han continuado fortaleciéndose, reflejando un espíritu de respeto mutuo, apoyo recíproco y cooperación beneficiosa en las Naciones Unidas (ONU) y otros foros multilaterales.



La funcionaria subrayó que Nauru considera a Vietnam un modelo de desarrollo y un socio con gran potencial para el suministro de bienes esenciales destinados a la población, la cooperación en la pesca del atún y el desarrollo de infraestructura.



Como pequeño Estado insular vulnerable a los efectos del cambio climático, especialmente al aumento del nivel del mar, Nauru comparte con Vietnam en la necesidad de fortalecer la coordinación en los foros multilaterales para impulsar los compromisos internacionales sobre clima y protección ambiental.



La diplomática destacó además que Nauru depende completamente de las importaciones para garantizar el suministro alimentario, por lo que expresó su deseo de que Vietnam incremente el intercambio comercial y el suministro de productos esenciales para reforzar la seguridad alimentaria del país oceánico.



Asimismo, Nauru dio la bienvenida a las empresas vietnamitas interesadas en explorar oportunidades de cooperación en pesca sostenible, acuicultura, desarrollo de infraestructura y promoción de los intercambios y la conectividad entre los pueblos.



Por su parte, el embajador Pham Hung Tam expresó su aprecio por la amistad entre Vietnam y Nauru, especialmente por la cooperación bilateral en los foros multilaterales.



Señaló que, pese a la distancia geográfica y las diferencias en tamaño territorial y población, ambos países siempre han encontrado coincidencias en numerosos asuntos internacionales, incluidos la protección del medio marino, el respeto al derecho internacional y las cuestiones relacionadas con el cambio climático.



El embajador consideró que ambas naciones poseen un amplio potencial de cooperación y afirmó que Vietnam está dispuesto a compartir experiencias en desarrollo agrícola, comercio, acuicultura y pesca.



También solicitó el respaldo de Nauru y de otros Estados insulares del Pacífico a la candidatura de Vietnam para ocupar un puesto como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el mandato 2026-2035, cuya votación tendrá lugar en las Naciones Unidas el próximo mes de junio.



Durante el encuentro, el embajador vietnamita y la alta comisionada Camilla Solomon coincidieron en que el vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas abrirá una nueva etapa en la amistad y cooperación bilateral, contribuyendo a ampliar las oportunidades de colaboración sustancial en beneficio de ambos pueblos y aportando positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región./.

VNA