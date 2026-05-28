Diáspora vietnamita en Tailandia, Singapur y Filipinas, puente de amistad y cooperación

Hanoi, (VNA)- Las comunidades vietnamitas en Tailandia, Singapur y Filipinas constituyen un puente de conexión para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y estos tres países, afirmó Nguyen Trung Kien, jefe del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas de la visita oficial a Tailandia y la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, Trung Kien destacó el papel y las contribuciones de la diáspora vietnamita en dichos países, e informó sobre las orientaciones y políticas hacia estas comunidades en favor del desarrollo nacional en la nueva etapa.



Según el funcionario, Tailandia, Singapur y Filipinas son tres países del Sudeste Asiático geográficamente cercanos a Vietnam y con numerosas similitudes culturales. Aunque las comunidades vietnamitas en cada país difieren en tamaño, historia y características, todas han contribuido activamente durante años al fortalecimiento de las relaciones amistosas y de cooperación entre Vietnam y los países anfitriones en diversos ámbitos.



Señaló que la comunidad vietnamita en Tailandia cuenta actualmente con más de 100.000 personas, plenamente integradas en la sociedad local, pero que siguen preservando su identidad cultural a través de festividades tradicionales, el uso del idioma vietnamita y diversas actividades de conexión.



Los sitios históricos y conmemorativos dedicados al Presidente Ho Chi Minh en Tailandia son preservados y promovidos conjuntamente por la comunidad vietnamita y las autoridades locales, contribuyendo al intercambio histórico y cultural entre ambos pueblos.



Asimismo, los barrios vietnamitas en Udon Thani y Nakhon Phanom se consideran nuevos puntos de referencia que ayudan a la población local a conocer mejor la cultura y el pueblo vietnamita, fortaleciendo la confianza y los vínculos entre ambos países.



Nguyen Trung Kien, jefe del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero. (Foto: VNA)



En el ámbito económico, algunos vietnamitas residentes en Tailandia han invertido en Vietnam, promoviendo el entorno de inversión del país e impulsando las actividades comerciales.



Respecto a la comunidad vietnamita en Singapur, Trung Kien destacó que se trata de una comunidad joven, integrada por especialistas, intelectuales y científicos que trabajan en universidades, institutos de investigación y grandes corporaciones multinacionales.



En los últimos años, muchos de ellos han colaborado con Vietnam en áreas como ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, contribuyendo al desarrollo nacional.



La comunidad también organiza activamente actividades culturales para promover la imagen de la diáspora vietnamita y enriquecer la diversidad cultural de Singapur.



Por otro lado, la comunidad vietnamita en Filipinas, aunque compuesta por apenas unos miles de personas, presenta una composición diversa y participa cada vez más activamente en actividades comerciales, educativas y de intercambio entre pueblos.



Según Trung Kien, los intelectuales, empresarios y trabajadores altamente cualificados vietnamitas en Filipinas poseen un gran potencial para contribuir a las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.



Subrayó además que las comunidades vietnamitas en los tres países siempre han respondido positivamente a las políticas del Partido y del Estado, participando activamente en iniciativas orientadas hacia la patria y apoyando a la población vietnamita ante dificultades provocadas por desastres naturales o epidemias.



En el contexto de una integración internacional cada vez más profunda, afirmó, la diáspora no solo constituye una parte inseparable del gran bloque de unidad nacional, sino también un importante puente para promover la imagen del país, del pueblo y de la cultura vietnamita en la región y el mundo.



Conmemoración del 80 aniversario del Día Nacional de Vietnam en Singapur (Foto: VNA)



En relación con el significado de las actividades de encuentro con la comunidad vietnamita en el extranjero en el marco de la gira del secretario general y presidente To Lam, Trung Kien consideró que se trata de una ocasión importante para fortalecer los vínculos entre el Partido, el Estado y la diáspora, demostrando al mismo tiempo la profunda atención y la política coherente de Vietnam hacia sus ciudadanos en el exterior.



Añadió que las reuniones con altos dirigentes siempre son esperadas por la comunidad vietnamita en el extranjero, ya que representan una oportunidad para que los líderes del Partido y del Estado escuchen las aspiraciones de la población, reconozcan las contribuciones de la diáspora a la construcción y defensa de la patria, y compartan información sobre la situación del país y las principales orientaciones políticas para el futuro.



Según Trung Kien, la diáspora constituye un recurso de gran importancia, especialmente en un momento en que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo que exige crecimiento rápido y sostenible.



Las visitas de alto nivel también permiten establecer vínculos con empresarios, intelectuales y expertos vietnamitas en el extranjero, contribuyendo a resolver obstáculos y perfeccionar mecanismos y políticas para movilizar de manera más eficaz los recursos de la diáspora en favor del desarrollo nacional.



En cuanto a las orientaciones futuras, indicó que el trabajo relacionado con los vietnamitas en el extranjero ha experimentado importantes cambios tanto en el enfoque como en el marco institucional y los métodos de implementación.



Si anteriormente se centraba principalmente en movilizar y unir a la comunidad, actualmente se orienta cada vez más hacia el acompañamiento, la conexión y el aprovechamiento eficaz del potencial estratégico de la diáspora para el desarrollo del país.



Asimismo, señaló que entre 2024 y 2026 el Buró Político ha promulgado nueve resoluciones estratégicas sobre ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, integración internacional, sector privado, educación y cultura. La labor relacionada con los vietnamitas en el exterior también se integra dentro de la estrategia general de desarrollo nacional, vinculada al objetivo de fortalecer la gran unidad nacional en una nueva era de desarrollo.



Según explicó, en el futuro continuará perfeccionándose el sistema institucional y las políticas públicas bajo un enfoque centrado en el ciudadano, incluida la comunidad vietnamita en el extranjero.



Las políticas dirigidas a los vietnamitas en el exterior prestarán mayor atención a la transformación digital, la creación de mecanismos efectivos de conexión con intelectuales, expertos y empresarios vietnamitas en el extranjero, así como a la protección de los derechos e intereses legítimos de la comunidad.



Trung Kien enfatizó finalmente que lo más importante es seguir fortaleciendo la confianza, el apego y el sentido de responsabilidad de la comunidad vietnamita en el extranjero hacia su patria, para que, independientemente del lugar donde vivan, los vietnamitas sigan sintiéndose parte inseparable de la nación y contribuyan conjuntamente a construir un país pacífico, fuerte y próspero./.