Política

Efectúan ceremonia oficial de bienvenida al máximo dirigente de Vietnam en Tailandia

El secretario general y presidente To Lam inició su visita oficial a Tailandia para impulsar la cooperación bilateral y fortalecer las relaciones estratégicas entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, pasan revista a la guardia de honor (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, pasan revista a la guardia de honor (Foto: VNA)

Bangkok (VNA)- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, presidió hoy una ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita oficial al país.

El secretario general y presidente To Lam pasó revista a la guardia de honor del Ejército Real de Tailandia. Luego, To Lam y el primer ministro Anutin Charnvirakul presentaron a los integrantes de las delegaciones de alto nivel de ambos países asistentes al acto.

Inmediatamente después de la ceremonia, los dos dirigentes sostuvieron conversaciones oficiales junto con las delegaciones de alto nivel de ambos países.

A casi 50 años del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre Vietnam y Tailandia (1976-2026), los vínculos bilaterales se han fortalecido y desarrollado de manera integral y dinámica, convirtiéndose en una de las relaciones más activas y eficaces dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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En la ceremonia (Foto: VNA)


Actualmente, Tailandia es el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN. Ambas economías están cada vez más integradas en las cadenas regionales de suministro.

Tailandia es también uno de los mayores inversionistas de la ASEAN en Vietnam, con numerosos proyectos de gran escala en sectores como energía, industria de procesamiento, comercio minorista, logística e infraestructura.

Los dos países cuentan además con un amplio potencial de cooperación en el desarrollo de cadenas de suministro, conectividad de transporte, logística y cooperación subregional del Mekong. Gracias a la importancia geoestratégica de cada nación, ambas partes poseen condiciones favorables para convertirse en centros de conexión del Sudeste Asiático continental.

La visita oficial de Tailandia del secretario general y presidente To Lam, y la delegación vietnamita de alto nivel refleja la alta prioridad que Vietnam concede a sus relaciones con Tailandia y con la región del Sudeste Asiático.

También constituye una oportunidad para que los líderes de ambos países intercambien ampliamente sobre las grandes orientaciones destinadas a implementar de manera eficaz el nuevo marco de cooperación, creando así un nuevo impulso para las relaciones bilaterales en el futuro próximo./.

VNA
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