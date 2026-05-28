Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el presidente del Parlamento tailandés

​Bangkok (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el presidente del Parlamento y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Saram, en el marco de su visita oficial a Tailandia.

Sophon Saram dio una cálida bienvenida a To Lam en su primera visita a Tailandia en sus nuevos cargos, subrayando que esta coincidía con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

​Al valorar positivamente los resultados de las conversaciones entre To Lam y el primer ministro Anutin Charnvirakul, expresó su confianza en que esta visita contribuirá a profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre las dos naciones.

El dirigente tailandés también elogió los logros de Vietnam tras casi cuarenta años de Renovación (Doi Moi), considerando que estos éxitos se basan en las orientaciones acertadas del Partido y del Estado vietnamitas, la estabilidad política y los esfuerzos constantes del pueblo vietnamita.

Al agradecer a la parte tailandesa por su solemne y cálida acogida, To Lam felicitó a Tailandia por sus notables avances en numerosos ámbitos, especialmente en el mantenimiento de un crecimiento económico estable, la transformación digital, el desarrollo de industrias de alta tecnología, la modernización de infraestructuras y la aplicación de políticas orientadas al desarrollo sostenible y la innovación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, el presidente del Parlamento y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Saram, y delegados. (Fuente: VNA)

Señaló que estas orientaciones estratégicas fortalecen el papel y la posición de Tailandia en los escenarios regional e internacional, al tiempo que abren nuevas perspectivas de cooperación con Vietnam.

Ambos dirigentes celebraron el desarrollo vigoroso y sustancial de las relaciones bilaterales durante los últimos cincuenta años. Subrayaron que la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 refleja la sólida confianza política y la determinación de los líderes de ambos países de abrir una nueva etapa de cooperación. Asimismo, valoraron las contribuciones de los dos órganos legislativos al perfeccionamiento del marco jurídico y al seguimiento de la implementación de los acuerdos bilaterales.

Sophon Saram indicó que el número de turistas tailandeses que viajan a Vietnam está aumentando considerablemente y que las empresas de ambos países están ampliando sus inversiones y operaciones en los respectivos mercados.

Expresó su deseo de que ambas partes continúen apoyando a los inversionistas para favorecer una integración más profunda en cada mercado.

To Lam reafirmó su voluntad de fortalecer las relaciones entre ambos países y entre sus órganos legislativos, en beneficio de los dos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo. ´

​Propuso que el Parlamento tailandés continúe respaldando la implementación eficaz de los acuerdos de cooperación, incluido el Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral 2026-2031, firmado durante sus conversaciones con el primer ministro Anutin Charnvirakul.

Sophon Saram coincidió en reforzar la cooperación parlamentaria con Vietnam, especialmente mediante la aplicación del acuerdo de cooperación firmado en 2023, el incremento de los intercambios de delegaciones y el intercambio de experiencias en materia de legislación, transformación digital, crecimiento verde y lucha contra el cambio climático.

Ambas partes también reafirmaron su voluntad de coordinar estrechamente sus acciones en mecanismos interparlamentarios regionales e internacionales como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).

En esta ocasión, To Lam transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, invitando a Sophon Saram a realizar próximamente una visita a Vietnam. El dirigente tailandés aceptó la invitación con agrado./.

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