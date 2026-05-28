Vietnam y Australia promueven cooperación en diversos ámbitos

Canberra (VNA)- El cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, recibió hoy en visita de cortesía a David Morgan, presidente del Consejo Empresarial Australia Occidental-Vietnam (WAVBC), en la ciudad de Perth, Australia.



Durante el encuentro, ambas partes sostuvieron amplias conversaciones sobre medidas destinadas a profundizar la cooperación entre Vietnam y el estado de Australia Occidental en áreas clave como comercio, inversión, ciencia y tecnología, turismo e intercambio entre los pueblos.



El cónsul general Pham Hai Anh destacó que la sólida base de las relaciones políticas entre Vietnam y Australia debe seguir concretándose mediante programas de cooperación económica y de inversión más sustanciales y eficaces, acordes con el potencial y las necesidades de ambas partes.



Al valorar el papel del WAVBC como puente para impulsar los flujos económicos y comerciales entre Vietnam y Australia Occidental, el diplomático vietnamita propuso fortalecer aún más la coordinación entre ambas partes con el fin de incrementar el intercambio de información sobre oportunidades de inversión y apoyar la conexión entre empresas.



En este sentido, sugirió priorizar sectores estratégicos como ciencia y tecnología, minerales críticos y agricultura de alta tecnología, así como promover activamente el potencial de cooperación mediante actividades turísticas e intercambios culturales y entre pueblos.



Por su parte, David Morgan afirmó que el estado posee un enorme potencial de cooperación que todavía no es ampliamente conocido en Vietnam. Del mismo modo, señaló que la comunidad empresarial australiana aún dispone de información limitada sobre las capacidades de los socios vietnamitas.



Morgan compartió que una de las prioridades del WAVBC en el próximo período será impulsar la conexión empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.



En particular, precisó, el consejo presta especial atención a la nueva generación de empresarios jóvenes con el objetivo de construir bases sólidas para la cooperación futura.



El presidente del WAVBC subrayó además que la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial (IA) y la automatización serán áreas prioritarias de cooperación en la próxima etapa.



Ambas partes coincidieron en coordinar estrechamente los esfuerzos para materializar estas orientaciones y promover vigorosamente la cooperación a nivel local, especialmente mediante el fortalecimiento de los vínculos empresariales entre Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Perth a través de organizaciones representativas, así como mediante el aumento de intercambios de delegaciones, actividades de acercamiento y mecanismos permanentes de intercambio de información./.

VNA