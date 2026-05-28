Titular parlamentario: Satisfacción ciudadana debe ser medida de labor de Consejos Populares

Hanoi (VNA)- La satisfacción de los ciudadanos y las empresas debe ser el principal criterio para evaluar las actividades de los Consejos Populares, orientó hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



Tal orientación fue pronunciada por Thanh Man al intervenir en la Conferencia Nacional de los Consejos Populares, dedicada a la implementación de orientaciones y tareas para el mandato 2026-2031.



El titular legislativo reconoció y valoró altamente los esfuerzos, las innovaciones y los resultados destacados alcanzados por los Consejos Populares de provincias y ciudades durante el período 2021-2026 y en la etapa inicial del mandato 2026-2031.



Subrayó que, en el nuevo contexto marcado por múltiples oportunidades y desafíos, los Consejos Populares de todos los niveles deben continuar renovándose, elevar su sentido de responsabilidad y actuar con mayor determinación para responder a las exigencias del desarrollo nacional.



Asimismo, instó a reforzar el liderazgo del Partido sobre la organización y el funcionamiento de los Consejos Populares, continuar implementando la orientación de construir un Estado socialista de derecho, renovar el modelo de gobierno local, promover la democracia y fortalecer la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas.



Según Thanh Man, todas las decisiones políticas, deben partir de la realidad, ser oportunas, viables y capaces de generar nuevos motores de desarrollo.



El presidente de la Asamblea Nacional señaló además que el Buró Político, el Secretariado del Comité Central del Partido y el secretario general y presidente To Lam prestan especial atención al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en las localidades, con vistas a cumplir las metas de desarrollo fijadas para 2030 y 2045.



Para lograr estos objetivos, pidió concentrar esfuerzos en el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica, la economía circular, la formación de recursos humanos de alta calidad y la reforma administrativa, al tiempo que se eliminan los obstáculos institucionales y normativos.



Thanh Man exigió además que las actividades de supervisión sean sustantivas y eficaces, centradas en cuestiones de interés para los votantes como la tierra, el medio ambiente, la reforma administrativa y la inversión pública.



También pidió mejorar la calidad de las sesiones de interpelación, reforzar la responsabilidad de los dirigentes y corregir decididamente las prácticas de evasión o transferencia de responsabilidades.



El dirigente destacó igualmente la necesidad de acelerar la transformación digital, aplicar inteligencia artificial y construir un sistema de datos interconectado entre la Asamblea Nacional y los Consejos Populares de todos los niveles, además de fortalecer la interacción digital con la ciudadanía y mejorar la transparencia de las actividades públicas.



En este sentido, elogió al Consejo Popular de Hanoi por situarse a la vanguardia en transformación digital y aplicación de inteligencia artificial, y propuso extender este modelo a otras localidades del país.



Respecto a la organización y al equipo de diputados de los Consejos Populares, el presidente de la Asamblea Nacional pidió continuar perfeccionando el aparato administrativo bajo criterios de eficiencia y racionalización, elevar la calidad del personal de apoyo y reforzar la capacitación en supervisión, evaluación de políticas, tecnologías digitales y contacto con los electores.



Expresó su confianza en que los Consejos Populares de todos los niveles continuarán renovándose y mejorando su eficacia, respondiendo así a la confianza depositada por el Partido, el Estado y la población./.

VNA