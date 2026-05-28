Vietnam y Tailandia refuerzan su asociación estratégica integral con nuevos acuerdos de cooperación

Bangkok (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, presidieron hoy en Bangkok la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.



Los acuerdos incluyen el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral Vietnam – Tailandia durante el período 2026-2031; una nota diplomática sobre la transferencia de funciones del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tailandia al Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Investigación e Innovación, que continuará ejecutando los acuerdos suscritos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam; un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de un centro de mantenimiento, reparación y operaciones entre Vietjet y el Corredor Económico Oriental de Tailandia; y otro memorando de cooperación entre la Academia de Política, Administración y Gestión Pública de Vietnam y la Universidad de Khon Kaen.



En la ocasión, ambos dirigentes también participaron en el acto de lanzamiento oficial del logotipo conmemorativo por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia.



El logotipo que marca el 50 aniversario de los lazos diplomáticos entre Vietnam y Tailandia (Foto: VNA)

El diseño del logotipo simboliza el camino compartido de desarrollo y la asociación duradera entre ambos países. El número “5”, con líneas curvas y dinámicas, representa el movimiento y la energía, reflejando el dinamismo de Vietnam y sus esfuerzos constantes hacia el desarrollo futuro. El número “0”, representado por un círculo, simboliza la estabilidad, el equilibrio y una base sólida, elementos que reflejan la unidad y armonía que sustentan las relaciones bilaterales.



La combinación de colores inspirada en las banderas nacionales de ambos países - rojo, azul, blanco y amarillo - expresa la estrecha cooperación entre las dos naciones. El número “50” también representa medio siglo de colaboración y la aspiración compartida de prosperidad.



Vietnam y Tailandia, dos países vecinos del Sudeste Asiático, mantienen una larga tradición de amistad. Desde el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976, la cooperación bilateral ha experimentado un crecimiento constante tanto en amplitud como en profundidad.



Ambos países mantienen estrechos vínculos y un elevado nivel de confianza política entre sus dirigentes y pueblos, lo que constituye una base sólida para fortalecer aún más las relaciones en todos los niveles y canales, incluidos el Estado, el Gobierno, los parlamentos, las empresas, las localidades y los intercambios populares.



A lo largo de los últimos 50 años, especialmente desde la adhesión de Vietnam a la ASEAN, las relaciones bilaterales han registrado avances significativos y cada vez más sólidos. Actualmente, la cooperación entre Vietnam y Tailandia continúa ampliándose en todos los ámbitos, en consonancia con el marco de su Asociación Estratégica Integral./.