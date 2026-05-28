Visita de máximo dirigente vietnamita a Singapur impulsará nueva etapa de cooperación bilateral

Hanoi (VNA) - La próxima visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, refleja la alta prioridad que ambos países conceden al fortalecimiento de la recién establecida Asociación Estratégica Integral y abrirá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación política, económica y tecnológica entre las dos naciones.



La visita tendrá lugar poco más de un año después del viaje oficial de To Lam al país insular y de la visita a Vietnam del primer ministro singapurense, Lawrence Wong, en marzo de 2025, lo que demuestra la determinación de ambas partes de implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados.



Vietnam y Singapur, miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ubicados en una de las regiones más dinámicas del mundo, mantienen relaciones cada vez más sólidas y sustanciales, favorecidas por la cercanía geográfica, similitudes culturales e intereses estratégicos compartidos.



Singapur fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, el 1 de agosto de 1973, y también uno de los primeros miembros de la ASEAN en elevar los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, en septiembre de 2013. Además, en febrero de 2023 se convirtió en el primer país en establecer con Vietnam una Asociación de Economía Digital y Verde.



Durante la visita oficial de To Lam a Singapur, del 11 al 13 de marzo de 2025, ambos países acordaron elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral, considerada un paso de gran importancia que refleja el elevado nivel de confianza política y la creciente convergencia de intereses entre ambas naciones.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (izquierda), y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong (Foto: VNA)



Poco después, el primer ministro Lawrence Wong visitó Vietnam y las dos partes firmaron varios acuerdos de cooperación en áreas como energía eólica, pagos transfronterizos mediante códigos QR, innovación digital e intercambio pueblo a pueblo.



Ambos países coincidieron además en impulsar la cooperación bajo el enfoque de “6 más”, centrado en fortalecer la confianza política, profundizar la colaboración en defensa y seguridad, mejorar la conectividad económica, ampliar los intercambios entre pueblos, promover la innovación en ciencia y tecnología y reforzar la coordinación regional e internacional.



Más allá del plano bilateral, Vietnam y Singapur mantienen una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas, contribuyendo a fortalecer el papel central del bloque regional en la arquitectura de seguridad de Asia-Pacífico.



En el ámbito económico, Singapur se mantiene como uno de los principales socios de Vietnam en comercio, inversión y conectividad económica, además de desempeñar un papel destacado en sectores como innovación, transformación digital y transición verde.



El comercio bilateral registró un crecimiento constante, alcanzando 10,3 mil millones de dólares en 2024 y más de 31,3 mil millones de dólares en 2025. En los primeros cuatro meses de 2026, el intercambio comercial ascendió a unos 4,5 mil millones de dólares.



Singapur es actualmente el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam, con más de 4.500 proyectos vigentes y un capital registrado cercano a los 97 mil millones de dólares, concentrados en manufactura, infraestructura, logística, bienes raíces, finanzas y alta tecnología.



Uno de los símbolos más representativos de la cooperación bilateral es la red de Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP). Desde la inauguración del primer parque en 1996, el modelo se ha expandido hasta sumar 22 parques industriales en distintas localidades vietnamitas, orientados cada vez más hacia modelos inteligentes, verdes y sostenibles.



El parque VSIP Hai Phong (Foto: VNA)



Ambas partes también están ampliando la cooperación en inteligencia artificial, macrodatos, tecnología de semiconductores, energías limpias, transición verde y desarrollo de centros financieros, además de promover la conexión entre ecosistemas tecnológicos y centros de innovación.



Según Nguyen Manh Cuong, viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, la visita de To Lam contribuirá a fortalecer aún más la confianza política y la coordinación estratégica, así como a impulsar la cooperación en comercio, inversión, finanzas y cadenas de suministro.



El vicecanciller destacó además que, en el marco de la visita, el máximo dirigente vietnamita pronunciará el discurso inaugural del Diálogo de Shangri-La 2026, previsto para el 29 de mayo.



El hecho de que To Lam haya sido invitado a intervenir en el principal foro de seguridad de Asia-Pacífico refleja el creciente papel y prestigio internacional de Vietnam, subrayó Nguyen Manh Cuong.



Asimismo, expresó su expectativa de que el discurso transmita las posiciones y propuestas de Vietnam para afrontar los desafíos estratégicos regionales y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en Asia-Pacífico./.