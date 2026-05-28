Vietnam refuerza su protagonismo en la arquitectura regional

Singapur (VNA) – El Diálogo Shangri-La, principal foro de seguridad de Asia organizado anualmente en Singapur por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), se celebrará del 29 al 31 de mayo en medio de crecientes tensiones geopolíticas, conflictos internacionales y desafíos vinculados a la seguridad marítima, las cadenas de suministro y la militarización regional, un contexto en el que la invitación al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, para pronunciar el discurso principal refleja el creciente protagonismo y prestigio de Vietnam en los asuntos regionales e internacionales.



Una prueba para la resiliencia regional



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el doctor Mohamed Effendy B Abdul Hamid, profesor de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), afirmó que el Diálogo Shangri-La de este año se desarrolla en “un momento de profunda relevancia geopolítica”.



Según el especialista, el mundo atraviesa transformaciones sin precedentes en los últimos años, lo que ha incrementado la inestabilidad regional y las preocupaciones de seguridad en numerosos países. Los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ya no están al margen de las consecuencias derivadas de los conflictos en Oriente Medio o Europa.



Las interrupciones en las cadenas de suministro, las presiones inflacionarias, la inestabilidad energética y los riesgos de desaceleración económica han hecho que conflictos lejanos impacten directamente en el Sudeste Asiático.



Mohamed Effendy señaló que esta situación impulsará debates más profundos sobre la resiliencia económica de ASEAN y pondrá en el centro de la discusión el aumento de la militarización y del gasto en defensa en la región.



De acuerdo con la agenda oficial, el Diálogo Shangri-La abordará temas clave como la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, la seguridad marítima en Asia, las amenazas transregionales, la gestión de tensiones regionales, las nuevas alianzas de seguridad y el papel de China en la región, además de la resiliencia de la industria de defensa y los nuevos modelos de cooperación en un mundo cada vez más fragmentado.

El general Phan Van Giang, ministro de Defensa Nacional de Vietnam, asiste al 22º Diálogo de Shangri-La en 2025. (Foto: VNA)

Uno de los temas que previsiblemente concentrará gran atención será el papel central de ASEAN frente al incremento de la rivalidad estratégica entre las grandes potencias. Vietnam, Singapur y otros países del bloque buscan preservar la cohesión interna y mantener la centralidad de ASEAN dentro de la nueva arquitectura regional. Sin embargo, expertos advierten que este objetivo afrontará crecientes desafíos debido al impacto cada vez más evidente de la competencia entre Estados Unidos y China, las tensiones en materia de seguridad marítima y las transformaciones en las cadenas globales de suministro y tecnología.



De “participante” a “actor influyente”



Muchos expertos consideran que la invitación al máximo dirigente vietnamita para pronunciar la ponencia principal en el Diálogo de Shangri-La refleja el creciente protagonismo de Vietnam en la escena internacional. Para el doctor Mohamed Effendy, se trata de “un paso de gran relevancia”, que confirma la consolidación de Vietnam como un actor clave en asuntos regionales y globales, especialmente en las cadenas de suministro, la seguridad marítima y la diplomacia regional.



A su juicio, la comunidad internacional valora la estabilidad de Vietnam y muestra interés en la manera en que el país afronta los actuales desafíos geopolíticos.



En la misma línea, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de Singapur, afirmó que la destacada presencia y el papel de Vietnam en el Diálogo de Shangri-La de este año representan “una huella especial”. Según explicó, el evento tiene lugar en un contexto de profundos cambios globales y de una búsqueda constante de soluciones eficaces a nivel internacional. En este escenario, el mundo necesita líderes con visión estratégica, capacidad práctica y propuestas innovadoras.



El académico subrayó que Vietnam despierta cada vez más interés gracias a su trayectoria de desarrollo, los logros alcanzados con la política de Doi Moi (Renovación) y su aspiración de convertirse en una nación tecnológicamente avanzada.



Asimismo, destacó tres pilares fundamentales de la política exterior vietnamita: el firme compromiso con la paz y la cooperación; una diplomacia activa y flexible; y la capacidad de mantener un equilibrio estratégico entre las grandes potencias.



Vietnam no solo impulsa sus propios objetivos de desarrollo, sino que también actúa como puente para promover el entendimiento entre potencias como Estados Unidos y China.



Por su parte, medios internacionales señalan que los socios consideran a Vietnam no solo como una economía dinámica, sino también como un actor con influencia creciente en la configuración de la cooperación y el equilibrio estratégico de la región. Sputnik (Rusia) citó a expertos en seguridad internacional que señalaron que la invitación a To Lam para pronunciar la ponencia principal evidencia el papel cada vez más activo de Vietnam en la arquitectura de seguridad regional. El país ya no es visto únicamente como un “participante”, sino como un actor influyente, con capacidad de mediación y arbitraje, que mantiene una política de “equilibrio dinámico”, sin alineamientos y basada en el derecho internacional.

El embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, en la entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur. (Foto: VNA)

Según el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, el protagonismo de Vietnam en el Diálogo de Shangri-La demuestra el creciente prestigio internacional del país. También representa una oportunidad para transmitir el mensaje de una política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización. Esto reafirma el papel de Vietnam como amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, permite compartir la visión y las prioridades del país respecto a los asuntos regionales, especialmente en lo relacionado con la paz, la estabilidad y la cooperación en el Sudeste Asiático y Asia-Pacífico.



En este contexto, los observadores consideran que el discurso del secretario general del PCV y presidente To Lam en el Diálogo de Shangri-La atraerá una gran atención internacional, no solo por el creciente peso de Vietnam, sino también por los mensajes vinculados al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el equilibrio estratégico en una región marcada por profundas transformaciones. Esto refleja, además, el compromiso activo, responsable y confiable de Vietnam con la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en la región./.