Vietnam concede gran importancia a asociación estratégica integral con Japón

Hanoi (VNA)- El coronel general Nguyen Truong Thang, ministro de Defensa de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al embajador de Japón en Hanoi, Ito Naoki.



Durante el encuentro, Truong Thang destacó que la cooperación bilateral en materia de defensa ha continuado ampliándose, profundizándose y generando resultados cada vez más eficaces y sustanciales.



Dijo que ambas partes mantienen de manera efectiva mecanismos de cooperación como el Diálogo de Política de Defensa a nivel viceministerial y las consultas entre oficiales de Estado Mayor de las fuerzas naval, terrestre y aérea.



Asimismo, agregó, la cooperación en formación, industria de defensa, transferencia tecnológica y mitigación de las consecuencias de la guerra también ha registrado avances positivos.



Truong Thang propuso al embajador japonés continuar prestando atención e impulsando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa entre Vietnam y Japón, centrándose en áreas como el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel; el mantenimiento eficaz de los mecanismos de cooperación existentes, particularmente el Diálogo de Política de Defensa a nivel viceministerial y el diálogo entre los viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países.



El viceministro vietnamita subrayó además la necesidad de fortalecer la cooperación entre las fuerzas militares, implementar eficazmente el Memorando de Entendimiento sobre cooperación en formación firmado en diciembre de 2025, así como ampliar la colaboración en medicina militar, ciberseguridad, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y mitigación de las secuelas de la guerra.



También destacó la importancia del apoyo mutuo en mecanismos y foros multilaterales, especialmente en el marco de la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).



Por su parte, el embajador Ito Naoki señaló que la cooperación en defensa constituye uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales.



El diplomático expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinando la implementación de los acuerdos alcanzados, dando continuidad a los resultados positivos de la reciente visita oficial a Vietnam de la primera ministra japonesa Takaichi Sanae, especialmente en el ámbito de la defensa.



En particular, Ito Naoki destacó áreas prioritarias como las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y la cooperación en entrenamiento y formación, con el objetivo de seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo./.

VNA