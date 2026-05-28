Vietnam y Tailandia refuerzan la conectividad económica y digital en la ASEAN

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Bangkok (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, asistieron al Foro Empresarial Vietnam–Tailandia celebrado hoy en Bangkok, en el marco de la actual visita del dirigente vietnamita a este país.

El evento, organizado conjuntamente por el Ministerio de Finanzas de Vietnam, la Embajada de Hanoi en Bangkok, la Cancillería de Tailandia y la Asociación de Amistad Tailandia–Vietnam, contó con la participación de altos representantes de ambos países y de 700 empresas vietnamitas y tailandesas.

En su discurso inaugural, Anutin Charnvirakul destacó que el mundo enfrenta actualmente volatilidad, incertidumbre y rápidos cambios. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial (IA), economía digital e industrias verdes, están transformando rápidamente la estructura de la economía global. Los países deben adaptarse con rapidez para mantener su competitividad y prepararse para la economía del futuro.

En este contexto de incertidumbre, los países de la ASEAN necesitan fortalecer aún más su cooperación y apoyarse mutuamente para aumentar su resiliencia y responder a los impactos externos a la región. Tailandia y Vietnam desempeñan un papel importante en el impulso del desarrollo económico regional, señaló.

Afirmó que Tailandia y Vietnam mantienen vínculos estrechos y una relación de interdependencia, de la cual ambos países se benefician mutuamente. Actualmente, Tailandia es el principal socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN, mientras que el país indochino es el segundo socio comercial más importante de Tailandia en la región.

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El comercio bilateral alcanzó casi los 24 mil millones de dólares y se acerca al objetivo de 25 mil millones. Además, Tailandia es el octavo mayor inversionista extranjero en Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, presencian la ceremonia de anuncio del programa de VietjetAir para desarrollar una flota de 50 aviones Boeing 737-8. (Foto: VNA)

Tailandia y Vietnam están promoviendo reformas económicas para generar “nuevos motores de crecimiento” mediante industrias de alta tecnología como semiconductores, vehículos eléctricos, economía digital, alimentos y agricultura inteligente, economía sanitaria y energía limpia, dijo.

Por ello, subrayó, la cooperación futura debe centrarse en preparar la economía del futuro, especialmente en áreas como economía verde, energías renovables, transformación digital, ciencia, tecnología e innovación.

Consideró que el éxito de la cooperación entre ambos países no sería posible sin el fuerte papel del sector privado, motor clave del comercio, la inversión y la conexión económica bilateral.

​Manifestó su esperanza de que la amistad entre Tailandia y Vietnam continúe fortaleciéndose, contribuyendo conjuntamente al desarrollo sostenible y la prosperidad de ambas naciones.

Durante su intervención, To Lam señaló que, si las relaciones políticas crean una base de confianza, la cooperación económica debe generar impulso para el desarrollo; y si los gobiernos abren el camino, las empresas deben ser la fuerza pionera para convertir compromisos en proyectos, potencial en valor y amistad en beneficios concretos para los pueblos de ambos países.

​Enfatizó que Vietnam y Tailandia son dos economías importantes de la ASEAN, unidas por una sólida amistad, una creciente confianza política y beneficios de desarrollo cada vez más interrelacionados.

​Actualmente, ambas partes están implementando activamente el Programa de Acción 2025–2030 para concretar las nuevas orientaciones estratégicas de cooperación bilateral, destacó.

En este contexto actual en el mundo, Vietnam y Tailandia deben superar la mentalidad tradicional de cooperación bilateral y construir conjuntamente un espacio económico complementario, donde ambos países no compitan por separado, sino que eleven mutuamente su posición en la cadena de valor de la ASEAN y fortalezcan la resiliencia regional, acotó.

Al destacar las ventajas de desarrollo de ambos países, To Lam señaló que uno posee gran dinamismo y el otro una rica experiencia y profundidad estratégica. Si se conectan estas fortalezas con una nueva visión, Vietnam y Tailandia podrán formar conjuntamente cadenas de suministro, centros de producción y distribución, plataformas comerciales y nuevos motores de crecimiento para ambos países y para la ASEAN.

El dirigente vietnamita propuso a las comunidades empresariales de ambos países centrarse en construir cadenas de valor Vietnam–Tailandia dentro del espacio ASEAN.

La cooperación debe ir más allá del simple intercambio comercial y avanzar hacia la producción, procesamiento, distribución y construcción conjunta de marcas, dijo.

Basándose en fortalezas complementarias en agricultura, alimentos, bienes de consumo, comercio minorista, energía, turismo y servicios, ambas partes pueden profundizar la conexión entre producción, comercio electrónico, estándares verdes y trazabilidad para crear nuevos productos, cadenas de suministro y valores, recomendó.

Ambos países también deben impulsar tres tipos de conectividad: conectividad productiva, conectividad de infraestructura y conectividad de transformación, para formar un espacio económico complementario entre Vietnam y Tailandia. Estas conexiones permitirán que ambas naciones evolucionen más allá de una relación de mercado convencional y se conviertan en eslabones complementarios dentro de la nueva red de producción, servicios y crecimiento de la ASEAN, indicó.

Según el dirigente vietnamita, la cooperación económica también debe acercarse a la vida cotidiana de las personas mediante turismo, servicios y finanzas digitales. Ambos países necesitan mejorar la conexión aérea, las rutas turísticas conjuntas, el comercio minorista, la gastronomía, la cultura y la educación, junto con pagos QR transfronterizos, billeteras electrónicas, comercio digital y finanzas digitales.

Cuando los turistas vietnamitas puedan pagar fácilmente en Bangkok y los turistas tailandeses comprar cómodamente en los destinos turísticos en Vietnam como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang o Phu Quoc, la cooperación económica dejará de ser solo una orientación estratégica para convertirse en oportunidades comerciales concretas, apuntó.

Propuso que, tras el foro, ambas partes elaboren pronto una lista de proyectos prioritarios para el período 2026–2030 en logística, agricultura, alimentos, energía limpia, comercio digital, turismo y formación de recursos humanos, con el fin de transformar la visión de cooperación en resultados concretos.

Asimismo, reafirmó que Vietnam considera el éxito de los inversionistas extranjeros como parte de su propio éxito.

​Vietnam se está consolidando como un destino de inversión estable, transparente, abierto y más predecible, enfocado en perfeccionar sus instituciones, infraestructura y recursos humanos, además de promover la transformación digital, la transición verde y la reforma administrativa, aseguró.

​También se comprometió a proteger los derechos legítimos de los inversionistas y a acompañar a las empresas para resolver dificultades.

El líder vietnamita expresó su deseo de que las empresas de ambos países inicien una nueva etapa de cooperación con visión a largo plazo, pensamiento innovador y una mayor responsabilidad hacia el desarrollo.

​La cooperación Vietnam–Tailandia debe medirse mediante proyectos concretos, nuevas tecnologías, nuevos empleos, productos con mayor valor agregado y contribuciones más prácticas para la población, fortaleciendo así una ASEAN dinámica, resiliente e interconectada, resaltó.

En esta ocasión, ambos dirigentes presenciaron el anuncio por parte de Vietnam Airlines de la apertura de una nueva ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Phuket. La ruta comenzará a operar en julio de 2026 con aviones Airbus A321 y una frecuencia de cuatro vuelos semanales para impulsar el turismo, el intercambio y el comercio bilateral.

Por su parte, la aerolínea vietnamita Vietjet celebró el hito de alcanzar 50 millones de pasajeros y anunció oficialmente un programa de desarrollo de flota con 50 aeronaves Boeing 737-8 para Vietjet Tailandia, con motivo del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante el foro, los líderes de ambos países también presenciaron la firma de 17 memorandos estratégicos de entendimiento entre empresas vietnamitas y tailandesas./.

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