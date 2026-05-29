Ciudad Ho Chi Minh se consolida como destino de inversión extranjera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) En 2026, Ciudad Ho Chi Minh plantea atraer 11 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), y hasta la fecha, la urbe casi logra ese objetivo, convirtiéndose en un destino atractivo para los negociantes internacionales.



Recibir proyectos de gran escala constantemente



De acuerdo con el Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, en el primer trimestre de 2026, la urbe atrajo casi 2.900 millones de dólares en inversión extranjera directa, un aumento interanual de 220%.



Se espera que alcance en el segundo trimestre alrededor de 8.900 millones de dólares por tal concepto, acercándose a la materialización del mencionado objetivo.



Entre ellos, 644 nuevos proyectos de IED obtuvieron certificados de registro de inversión, con un capital registrado total de más de 800 millones de dólares; mientras 65 autorizados en años anteriores ajustaron su capital de inversión, con casi 272 millones de dólares adicionales.



La urbe también aprobó 641 casos de inversores extranjeros que llevaron a cabo trámites para aportar capital, comprar acciones o adquirir participaciones de capital en empresas nacionales, con aportaciones de capital registradas equivalentes a casi 2.300 millones de dólares.



En el período, se destacan el proyecto relativo al puerto internacional de transbordo de Can Gio, con una inversión total de 4.900 millones de dólares, entre otros.



Kume Kunihide, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón en Ciudad Ho Chi Minh (JCCH), declaró que las empresas niponas siempre consideran a Vietnam, y en especial a esta urbe, como un destino de inversión de primer orden.



Los dulces frutos desde la política



Según Hoang Vu Thanh, director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, principal organismo asesor de los líderes municipales en materia de atracción de capital de IED, la entidad publicó su plan de atracción de ese capital para 2026 en marzo pasado.



Gracias a ese plan detallado, su proceso de implementación recibió un apoyo significativo por parte de los líderes de la ciudad y los departamentos pertinentes. Como resultado, numerosos proyectos vieron agilizados sus trámites y se resolvieron en un mes, a pesar de contar con inversiones muy elevadas, declaró Vu Thanh.



Sin embargo, el funcionario informó que la localidad dará prioridad a atraer corporaciones multinacionales e inversores estratégicos que posean tecnologías clave y capacidades de gestión modernas, especialmente en campos de alta tecnología, innovación, centros de datos, logística, puertos marítimos, industrias auxiliares, finanzas internacionales y crecimiento verde.



Las tareas de promoción de inversiones también serán renovadas, centrándose en mercados, grupos de inversores y proyectos individuales específicos. Ciudad Ho Chi Minh impulsará la conectividad entre empresas de IED con las nacionales en aras de formar cadenas de suministro y potenciar los efectos spillover del capital extranjero.



Por su parte, Cao Thi Phi Van subdirectora del Centro de Promoción de Comercio e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh subrayó que mantener numerosas ventajas sobresalientes en términos de tamaño de mercado, ecosistema empresarial, infraestructura logística, innovación y conectividad internacional son factores fundamentales que han permitido a la urbe atraer inversión extranjera directa en los últimos años.



Por lo cual, en el próximo período, junto con la implementación de mecanismos específicos y orientaciones de desarrollo para el Centro Financiero Internacional, se espera que Ciudad Ho Chi Minh seguirá siendo un destino estratégico para flujos de capital de inversión de alta calidad./.

VNA