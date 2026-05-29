Japón mantiene papel clave en comercio global, afirma Vietnam en la OMC

Ginebra (VNA) - La Misión Permanente de Vietnam en Ginebra participó recientemente en la 16ª Revisión de la Política Comercial (TPR) de Japón en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como cuarta economía más grande del mundo y socio estratégico integral de Vietnam, Japón realiza revisiones de su política comercial cada tres años, conforme a las normas de la OMC, para garantizar la transparencia.

En la sesión, el representante de la delegación vietnamita valoró altamente el papel de Japón en el comercio internacional, con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de aproximadamente 4.200 mil millones de USD en 2024. Con el comercio como base de su economía, Japón mantiene una posición sólida en las cadenas globales de valor, cuenta con una economía altamente desarrollada y diversificada, y figura entre las principales fuentes mundiales de inversión extranjera.

Vietnam destacó la participación activa y las contribuciones de Japón a las actividades de la OMC. A nivel regional, ambos países son miembros de importantes mecanismos de cooperación económica, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Acuerdo de Asociación Económica Integral ASEAN-Japón (AJCEP) y el Acuerdo de Asociación Económica Vietnam-Japón (VJEPA).

En esta ocasión, Vietnam expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación con Japón para aprovechar de manera más eficaz los acuerdos de libre comercio y contribuir al desarrollo económico y a la mejora de las condiciones de vida de los pueblos de ambos países.

En el plano bilateral, Japón es actualmente el cuarto socio comercial de Vietnam y continúa siendo uno de los mayores inversionistas en el país. Las inversiones japonesas se concentran en los sectores de manufactura y procesamiento, infraestructura, energía, alta tecnología, semiconductores, transformación digital y transición verde. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 51,5 mil millones de dólares, un aumento del 11,4% respecto a 2024.

Antes de la reunión, la Misión de Vietnam en Ginebra presentó preguntas relacionadas con algunas políticas comerciales de Japón y coordinó con las delegaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) una declaración conjunta en la que se valoró la asociación estratégica integral ASEAN-Japón y el papel de Tokio en el apoyo a la integración económica regional.

Durante el evento, el embajador y jefe de la misión vietnamita, Mai Phan Dung, fue invitado a participar como comentarista. Esta fue la primera vez que un representante vietnamita asumió dicho papel, lo que refleja la confianza del presidente del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC y de Japón hacia Vietnam, y contribuye a reafirmar el papel, la posición y el prestigio del país en los mecanismos multilaterales./.

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