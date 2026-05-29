Embajador vietnamita asume rol de ponente principal en revisión de política comercial de Japón en la OMC



Ginebra (VNA) - El embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, pronunció un discurso en calidad de ponente principal durante el decimosexto Examen de las Políticas Comerciales (EPC) de Japón, celebrado en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Según la práctica establecida en el organismo multilateral, el rol de ponente principal recae habitualmente en un embajador seleccionado por invitación directa del presidente del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC), en reconocimiento al prestigio personal del diplomático dentro de la institución.



Se trata de la primera ocasión en que un representante de Vietnam resulta invitado a desempeñar dicha función para el examen de las políticas de otro Estado miembro. El nombramiento refleja la alta confianza depositada por la presidencia del OEPC y la delegación de Japón tanto en el país indochino en general como en la gestión del embajador Mai Phan Dung en particular.



Para Vietnam, la participación en este mecanismo constituye una plataforma idónea para consolidar su imagen como miembro responsable de la OMC, estrechar los vínculos bilaterales con Japón y potenciar la influencia nacional en los foros multilaterales, en consonancia con las directrices estratégicas de la Resolución Número 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva era.



Asimismo, la sesión brindó a los integrantes de la OMC la oportunidad de evaluar las modificaciones implementadas por Japón en su política comercial desde el ciclo de revisión previo en 2023.



En la sesión de trabajo. Foto: VNA

Al intervenir en el evento oficial, el diplomático vietnamita felicitó a Japón por sus destacados logros económicos que lo reafirman como la cuarta mayor economía global y un pilar del sistema multilateral de comercio.



Subrayó la profunda integración nipona en los mercados internacionales a través del intercambio mercantil y los flujos de inversión, factores que sostienen su estatus como una fuente emisora clave de Inversión Extranjera Directa (IED).



Detalló además que el dinamismo económico de esa nación asiática se encuentra respaldado por un clima de negocios favorable, una alta capacidad de innovación tecnológica, infraestructura logística moderna y sólidos estándares de gobernanza.



Mai Phan Dung encomió el compromiso invariable del gobierno japonés con la liberalización del comercio y el fortalecimiento del sistema comercial multilateral con la OMC como eje central.



Destacó que Japón se mantiene como un actor proactivo y constructivo en ámbitos prioritarios de la organización, tales como la reforma institucional, el mecanismo de solución de diferencias y las negociaciones sobre subvenciones a la pesca, guiando sus aportes bajo principios de apertura, transparencia, no discriminación e inclusión.



El diplomático resaltó de igual modo el apoyo continuo de Tokio al comercio y al desarrollo por medio de sus programas de Ayuda para el Comercio, enfocados en elevar la capacidad de integración económica de las naciones en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA).



Paralelamente, el representante de Vietnam esbozó los desafíos estructurales que afronta la economía japonesa y formuló precisiones respecto a la ejecución de sus políticas, abordando las principales interrogantes de los miembros de la organización en la materia.



Más de 50 delegaciones que hicieron uso de la palabra durante la sesión coincidieron en que los análisis y observaciones integrales expuestos por el embajador vietnamita resultaron fundamentales para estructurar las deliberaciones del plenario.



El proceso de examen continuará el 29 de mayo, fecha en la que se prevé que Mai Phan Dung pronuncie el discurso de clausura para realizar un balance de los temas abordados por los Estados miembros durante las sesiones de trabajo./.