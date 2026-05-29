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Vietnam acogerá por primera vez una etapa de la UTMB World Series

Vietnam acogerá por primera vez una prueba del circuito UTMB World Series, considerado uno de los sistemas de carreras de montaña más prestigiosos del mundo, lo que abrirá la oportunidad de posicionar los recorridos montañosos vietnamitas en el mapa internacional.

Los participantes en Vietnam (Fuente: VNA)
Los participantes en Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam acogerá por primera vez una prueba del circuito UTMB World Series, considerado uno de los sistemas de carreras de montaña más prestigiosos del mundo, lo que abrirá la oportunidad de posicionar los recorridos montañosos vietnamitas en el mapa internacional.

Según informó el diario francés Ouest-France, la competencia “Vietnam Highlands Trail by UTMB” se celebrará del 8 al 10 de enero de 2027 en la ciudad de Da Lat, en la provincia de Lam Dong. La prueba ha sido incorporada recientemente al calendario 2027 de la UTMB World Series, circuito que actualmente cuenta con 64 carreras en 29 países y territorios.

La UTMB World Series reúne tanto a atletas profesionales como a aficionados al trail running de todo el mundo. Los corredores que completen pruebas del sistema acumularán “Running Stones”, puntos que les permitirán optar a una plaza para la final HOKA UTMB Mont-Blanc, celebrada anualmente en Chamonix, en el sureste de Francia.

Los organizadores esperan que “Vietnam Highlands Trail by UTMB” se convierta en una de las principales carreras de montaña de la región de las tierras altas del Sudeste Asiático. De acuerdo con datos de UTMB, actualmente unos 22 mil vietnamitas poseen un “UTMB Index” válido, de los cuales el 38% son mujeres, lo que refleja el fuerte crecimiento del trail running en Vietnam.

La competición en Da Lat contará con cinco distancias: 100 km, 50 km, 20 km, 10 km y 5 km. Los recorridos llevarán a los atletas a través de diversos paisajes característicos de las tierras altas, incluidas cuatro montañas emblemáticas: LangBiang, Bidoup, Pinhatt y Nui Voi.

Se prevé que el período de inscripción se abra el 2 de junio para corredores con UTMB Index, antes de ampliarse al público general a partir del 4 de junio a través del sitio oficial de la competición./.

VNA
#UTMB World Series #trail running Vietnam #Da Lat 2027
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