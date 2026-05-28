Laos y Camboya impulsan el plan de cooperación energética de la ASEAN

Vientián (VNA) - Laos y Camboya firmaron un marco conjunto de investigación sobre el estudio de viabilidad para conectar los sistemas de transmisión eléctrica entre ambos países.



La iniciativa marca un hito crucial dentro del Plan de Acción para la Cooperación Energética de la ASEAN (APAEC) 2026–2030, que identifica el desarrollo de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG) como una prioridad central para establecer un mercado regional unificado de electricidad.



Al centrarse en la integración transfronteriza de los sistemas de transmisión eléctrica entre Laos y Camboya, el proyecto aumentará la capacidad de intercambio de energía limpia entre las dos naciones y optimizará de manera eficiente la gestión de los recursos energéticos de Laos.



También ayudará a la Electricidad de Laos (EDL) a formular una estrategia integral de integración transfronteriza que se ajuste a las normas técnicas internacionales y a los marcos jurídicos correspondientes.



El proyecto de estudio de alta prioridad cuenta con apoyo financiero y técnico del Banco Mundial./.





VNA