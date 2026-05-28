Hanoi lista para la Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN

Hanoi (VNA)- El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, presidió hoy una reunión del Comité Organizador de la Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN, prevista para celebrarse en esta capital del 8 al 10 de junio.

​Durante la reunión, los miembros del Comité Organizador y representantes de distintos organismos informaron sobre el avance de los preparativos relacionados con los contenidos, el programa, el protocolo, la seguridad, las instalaciones, la comunicación y los planes de organización de la cita.

​Al valorar positivamente la coordinación entre Hanoi y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el último tiempo, la directora del Departamento de Asuntos Exteriores y Diplomacia Cultural de la Cancillería, Le Thi Hong Van, afirmó que las unidades de esta cartera continuarán colaborando estrechamente con la ciudad para garantizar el éxito y la eficacia del evento.

En su intervención, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, destacó que la conferencia es una iniciativa de gran importancia destinada a fortalecer la conexión entre las localidades de la región y promover la cooperación en economía, cultura y desarrollo urbano sostenible.

Según el dirigente, en calidad de anfitriona, Hanoi debe prepararse de manera minuciosa y profesional para asegurar que la conferencia se desarrolle de forma solemne, segura y eficiente.

​La ciudad seguirá coordinando estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos competentes para resaltar el significado del evento y, al mismo tiempo, promover la imagen de la capital como una ciudad dinámica, moderna y con gran potencial de cooperación.

​También propuso que las unidades estudien la incorporación de actividades de conexión cultural y empresarial, así como el fortalecimiento de los intercambios sobre temas urbanos de interés común para las ciudades de la ASEAN, tales como la transformación digital, las ciudades inteligentes, el desarrollo verde y la adaptación al cambio climático.

El evento será organizado conjuntamente por el Comité Popular de Hanoi y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de la ASEAN y el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA). Este es uno de los eventos diplomáticos más importantes que contribuirán al éxito general del Foro Futuro de la ASEAN 2026, organizado por Vietnam.

Según el plan previsto, alrededor de 350 delegados nacionales e internacionales participarán en la cita. En el marco del evento se celebrarán sesiones plenarias, seminarios temáticos y programas de conexión entre líderes de localidades vietnamitas y dirigentes de ciudades de la ASEAN.

​Los debates se centrarán en el desarrollo urbano en la era digital, la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión urbana, la construcción de ciudades verdes, el enfoque centrado en las personas durante el proceso de transformación digital y las soluciones para el desarrollo sostenible./.

​