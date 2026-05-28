Relaciones Vietnam - Singapur, una de las asociaciones más progresistas en Sudeste Asiático

Singapur (VNA) Las relaciones entre Vietnam y Singapur se consideran una de las asociaciones más progresistas en el Sudeste Asiático, evaluó Mohamed Effendy B Abdul Hamid, profesor de Estudios del Sudeste Asiático, Universidad Nacional de Singapur (NUS).



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Singapur por motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a este país, el especialista comentó que el dinamismo de esos nexos no solo promete la estabilidad regional, sino que también constituye una base importante para todo el bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La posición de Singapur como mayor inversor extranjero en Vietnam, con proyectos e inversiones que suman miles de millones de dólares, demuestra la profunda integración económica entre las dos partes, destacó.



En especial, comparten un compromiso fundamental con un orden basado en normas y la resolución pacífica de conflictos, creando un modelo de gobernanza que otros actores regionales pueden emular, resaltó.



A su vez, el profesor Vu Minh Khuong de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew (Singapur), comentó que el viaje del máximo dirigente vietnamita se espera generar un gran impulso para las aspiraciones de avance de ambas naciones.



De acuerdo con Minh Khuong, la cooperación en seguridad energética y alimentaria y transporte marítimo y aéreo aporta un gran valor. Vietnam puede aprender de la experiencia de Singapur en materia de gobernanza y recursos financieros mediante la cooperación con este país, señaló.



En particular, Singapur alberga a la mayoría de las empresas líderes del mundo, por lo que si el país y Vietnam establecen buenas relaciones comerciales, Vietnam también podría convertirse en un centro neurálgico para muchos sectores diferentes, entre otros aspectos, remarcó.



Dado el enorme potencial, el experto afirmó que la visita del secretario general y presidente To Lam a Singapur reviste una importancia particularmente significativa.



Este viaje puede considerarse como la puesta en práctica de pasos de fortalecimiento muy importantes basados en la asociación estratégica integral que ambos países acabaron de elevar en marzo de 2025, apuntó.



Vietnam hará gran hincapié en promover la cohesión estratégica con Singapur en el proceso de materialización de sus objetivos de rápido desarrollo, lo que ayudará a Singapur a aumentar su resiliencia y eficiencia en el desarrollo en el futuro, concluyó./.

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