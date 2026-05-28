Vietnam propone soluciones clave en Foro Internacional de Seguridad

Moscú (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, propuso cinco soluciones trascendentales para encarar los desafíos globales actuales al asistir a la XIV Conferencia de Altos Funcionarios Encargados de la Seguridad, celebrada en Moscú en el marco del Primer Foro Internacional de Seguridad de Moscú.



Al intervenir en la cita, el titular vietnamita enfatizó que el país indochino mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo; de multilateralización y diversificación de sus relaciones exteriores; de ser amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional; bajo el principio de no elegir bando ni aliarse contra terceros, sino optar por la justicia, el diálogo y la cooperación por el interés común de la comunidad; resolver las disputas mediante vías pacíficas, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU).



Las alternativas presentadas por el titular vietnamita ante la sesión plenaria abogan, en primer lugar, por promover el cumplimiento estricto de las leyes internacionales y la Carta de la ONU en todas las naciones, respetando la independencia, soberanía, intereses legítimos y las instituciones políticas elegidas por cada pueblo.



Como segundo aspecto, el jefe de la delegación del país sudesteasiático urgió a intensificar el diálogo sustantivo, consolidar la confianza mutua y establecer mecanismos de alerta temprana para riesgos de seguridad tradicional, manteniendo el autocontrol y el intercambio incluso en situaciones de alta tensión.



La tercera propuesta de Vietnam se centró en el establecimiento de marcos de gobernanza global inteligentes con visión a largo plazo y normas de responsabilidad en ciencia y tecnología, especialmente para la inteligencia artificial, transformando el espacio exterior, el ciberespacio y los fondos marinos en zonas de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



Asimismo, Tam Quang planteó colocar al ser humano en el centro de todas las soluciones de seguridad y compartir los logros tecnológicos para fortalecer la resiliencia ciudadana ante las amenazas emergentes. Como último punto, sugirió impulsar la cooperación práctica ante los retos de seguridad no tradicional, tomándola como un pilar para forjar confianza política y gestionar las diferencias, al tiempo de promover la competencia de manera responsable entre los Estados.



En el contexto del foro en Rusia, la delegación de Vietnam participó además en la VI Consulta de Alto Nivel sobre Seguridad entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En ese espacio, el ministro Luong Tam Quang reiteró el respaldo de Vietnam al papel central de la ASEAN en la configuración de una arquitectura de seguridad regional abierta, inclusiva y transparente; al tiempo que propuso fortalecer la coordinación estratégica a nivel ministerial y elevar los nexos en la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante el intercambio de información y la aplicación de la Convención de la ONU contra el Ciberdelito (Convención de Hanoi).



La agenda de trabajo incluyó también reuniones bilaterales de alto nivel del general Luong Tam Quang con las autoridades de Mongolia y de la nación anfitriona. En el encuentro con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Mongolia, Altangereliin Byambajargal, ambas partes acordaron potenciar los lazos en seguridad y aplicación de la ley como un pilar de la Asociación Integral establecida en septiembre de 2024, priorizando la ciberseguridad, el combate al fraude digital y el narcotráfico.



El ministro vietnamita sostuvo conversaciones con el presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrykin, con quien evaluó el incremento de los delitos de alta tecnología, el terrorismo y el lavado de dinero a escala internacional.



Para hacer frente a este panorama, las dos partes pactaron incrementar el intercambio de delegaciones, cooperar en foros multilaterales y apoyarse en la capacitación de personal judicial, sellando estos compromisos con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Comité de Investigación de la Federación Rusa con el fin de robustecer los contactos profesionales entre ambas instituciones./.















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