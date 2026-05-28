Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

Bangkok (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.



Durante su visita oficial a Tailandia, To Lam sostuvo conversaciones con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul; se reunió con el Rey y la Reina de Tailandia y con el presidente de la Asamblea Nacional; y asistió al Foro Empresarial Vietnam–Tailandia.



También presenció la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación y recibió al presidente de la Asociación de Amistad Vietnam–Tailandia y a representantes de varios conglomerados empresariales tailandeses.



El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa entregan al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y a su esposa, un álbum de fotos que recopila las actividades del mandatario vietnamita y su cónyuge durante su visita oficial a Tailandia.(Foto: VNA)



En esta ocasión, To Lam y su esposa ofrecieron incienso y flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el complejo conmemorativo dedicado al líder vietnamita en la provincia de Udon Thani, y sostuvieron encuentros con funcionarios y trabajadores de la Embajada de Vietnam, así como con representantes de la comunidad vietnamita en Tailandia.



Durante las conversaciones oficiales, ambas partes acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de contactos de alto nivel y a todos los niveles a través de todos los canales; mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral existentes; y organizar próximamente la reunión del Comité Mixto de Cooperación Bilateral entre las Cancillerías de ambos países.



Las dos partes coincidieron en impulsar y profundizar aún más la cooperación en defensa y seguridad, reforzar la coordinación en la lucha contra los delitos transnacionales, la ciberdelincuencia y el narcotráfico, así como cooperar para garantizar la seguridad y protección marítima.



Asimismo, acordaron promover la cooperación y la conectividad económica de manera complementaria, con nuevos avances y un desarrollo cualitativo, con el objetivo de elevar el comercio bilateral de los actuales 22 mil millones de dólares a 25 mil millones de dólares, de forma equilibrada y sostenible, además de acelerar los procedimientos de autorización y la apertura de mercados para determinados productos agrícolas con potencial.



Ambas partes también coincidieron en continuar facilitando las condiciones para la comunidad vietnamita en Tailandia y la comunidad tailandesa en el país indochino; promover la enseñanza del vietnamita en Tailandia y del tailandés en Vietnam para fortalecer el entendimiento mutuo; y preservar y promover los sitios históricos y culturales vinculados con la amistad entre ambos países, incluidos los memoriales dedicados al Presidente Ho Chi Minh en Tailandia.



Reafirmaron que continuarán coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en los foros regionales e internacionales, promoviendo el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), fortaleciendo la solidaridad regional e intensificando la cooperación en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



Al mismo tiempo, ambas partes subrayaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad, garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como resolver las disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Ambas partes acordaron instruir a sus ministerios y sectores pertinentes para implementar con prontitud los importantes resultados alcanzados durante la visita, con el fin de promover unas relaciones Vietnam–Tailandia más sustanciales y eficaces en el futuro./.



