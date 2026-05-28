Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

Manila (VNA) La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital, Thai Binh comentó que el viaje se efectúa en el contexto de que los dos países conmemoran el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (12 de julio).



Se trata de un hito histórico significativo, que marca la primera vez en medio siglo que un líder del Partido y del Estado de Vietnam realiza una visita oficial a Filipinas, reiteró.



En el contexto de los continuos y complejos acontecimientos regionales e internacionales, esta visita reafirma con firmeza la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones del país indochino, tal como se destacó en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, comunicó.



Para ambos países, la visita representa una importante oportunidad para reforzar la confianza política, consolidar los pilares fundamentales de la cooperación y promover esfuerzos coordinados para abordar los problemas regionales y mundiales, remarcó.



Para la región, a medida que Filipinas asuma el papel presidencial de la ASEAN en 2026, el apoyo y el acompañamiento de Vietnam contribuirán a fortalecer la solidaridad y el rol central de la agrupación, promoviendo un Sudeste Asiático pacífico, estable, próspero y resiliente, y brindando aportes a la paz, la cooperación y el desarrollo general en la región y en el mundo, apuntó.



El embajador resaltó que la asociación estratégica integral entre Vietnam y Filipinas se ha desarrollado de manera activa y sustancial en numerosos sectores en los últimos tiempos, sobre todo política, diplomacia, seguridad, defensa, economía, comercio, inversión, turismo y trabajo.



A pesar de los importantes avances logrados, las relaciones entre Vietnam y Filipinas aún no han alcanzado el potencial de ambos países, que comparten una población combinada de más de 220 millones de habitantes, poseen importantes posiciones geoestratégicas y tienen economías altamente complementarias, señaló.



Con una base cada vez más sólida de confianza política, los nexos bilaterales tienen un amplio espacio para un fuerte desarrollo tanto en amplitud como en profundidad, explicó.



En especial, el objetivo de conseguir los 10 mil millones de dólares por el concepto del intercambio comercial bilateral es totalmente alcanzable si ambas partes siguen simplificando los procedimientos, promoviendo activamente el comercio e impulsando la conectividad empresarial, compartió.



Se puede decir que la relación entre Vietnam y Filipinas no solo aporta beneficios prácticos a ambas naciones, sino que también constituye un pilar importante que contribuye a fortalecer la solidaridad de la ASEAN y a mantener su papel central en la región y en el mundo.



En un panorama geopolítico complejo, la estrecha cooperación entre ambos países es un claro testimonio de autonomía estratégica, en aras de la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida./.

VNA