Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

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Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Según el informe presentado en la reunión, la contribuyó activamente a la organización exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido y de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031.

La Comisión también asesoró al Comité Central y al Buró Político en la promulgación de cinco documentos destinados a perfeccionar las regulaciones sobre inspección, supervisión y disciplina partidista, además de coordinar con organismos competentes la evaluación del mecanismo de cooperación con las fuerzas de seguridad pública para apoyar estas labores.

En cumplimiento de las tareas previstas en los Estatutos del Partido, la entidad desplegó oportunamente el programa de trabajo de 2026, incluyendo inspecciones ante indicios de violaciones y supervisiones temáticas. Asimismo, asesoró la aplicación de medidas disciplinarias contra varios militantes del Partido.

Esta entidad continuó recibiendo denuncias, reclamaciones y recomendaciones conforme a la normativa vigente y amplió los canales de recepción de información mediante la aplicación nacional de identificación electrónica VNeID, contribuyendo a la creación de un sistema de alerta temprana sobre posibles infracciones.

Tras escuchar el informe y las opiniones de los participantes, Tran Cam Tu reconoció y valoró los resultados integrales alcanzados por la Comisión, especialmente en el perfeccionamiento institucional de las labores de inspección, supervisión y disciplina del Partido desde el inicio del XIV mandato.

El dirigente destacó la promulgación de la Resolución No. 05-NQ/TW del 7 de abril de 2026 sobre la renovación y mejora de la eficacia de las labores de inspección, supervisión y disciplina partidista, así como la elaboración del Programa de Inspección y Supervisión del Buró Político y del Secretariado para todo el XIV mandato y para el año 2026.

En ese marco, la Comisión estableció 22 delegaciones encargadas de inspeccionar y supervisar a 40 organizaciones partidistas subordinadas al Comité Central, completando la primera fase de inspecciones en marzo y avanzando actualmente en la segunda fase del plan.

Cam Tu subrayó que las tareas de construcción y rectificación del Partido exigen actualmente una labor de inspección y supervisión más proactiva, oportuna y firme, considerada un instrumento esencial para fortalecer el liderazgo, preservar la disciplina partidista y garantizar la implementación eficaz de las políticas del Partido.

Pidió continuar aplicando estrictamente las resoluciones y regulaciones del Partido sobre inspección y supervisión, especialmente las recientemente promulgadas, y reforzar la orientación y capacitación de las comisiones de inspección en todos los niveles, en particular en comunas, barrios y zonas administrativas especiales.

También exigió que la Comisión asesore y cumpla con prontitud las tareas asignadas por el Comité Central, el Buró Político, el Secretariado y el Comité Directivo Central para la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.

Asimismo, pidió concentrar las inspecciones en sectores sensibles, complejos y propensos a violaciones, además de reforzar la supervisión continua sobre la implementación de las resoluciones y directrices del Comité Central, del Buró Político y del secretario general del PCV y presidente To Lam.

El dirigente destacó además la importancia de fortalecer la construcción ideológica y moral del Partido, así como de detectar y sancionar oportunamente a organizaciones y militantes con signos de degradación política, corrupción, despilfarro, intereses de grupo y otras conductas negativas.

Tran Cam Tu también instó a acelerar la transformación digital y la aplicación de tecnologías de la información en las labores de inspección y supervisión, garantizando eficiencia, uniformidad y seguridad informática en todo el sistema.

Subrayó la necesidad de reforzar la formación y capacitación profesional del personal de inspección en todos los niveles, especialmente en las bases, para responder a las crecientes exigencias de descentralización y gestión en la nueva etapa.

El presidente de la Comisión de Control Disciplinario del PCV, Tran Sy Thanh. (Foto: VNA)

Por su parte, el presidente de la Comisión, Tran Sy Thanh, afirmó que la entidad implementará con prontitud las tareas asignadas, garantizando calidad y cumplimiento de los plazos establecidos./.

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