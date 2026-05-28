Máximo dirigente de Vietnam y su esposa se reúnen con los reyes de Tailandia

Bangkok (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly, sostuvo una audiencia con el Rey Maha Vajiralongkorn y la Reina de Tailandia, en el marco de su visita oficial a Tailandia.

El Rey de Tailandia expresó su satisfacción por recibir al máximo dirigente de Vietnam y a su esposa en visita oficial al país y destacó el significado de esta visita, que tiene lugar coincidiendo con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y tras la elevación de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral.

Asimismo, afirmó que la visita contribuirá a profundizar aún más las relaciones entre las dos naciones.

El monarca tailandés felicitó a Vietnam por sus logros en el desarrollo socioeconómico y manifestó su confianza en que el país continuará alcanzando mayores éxitos en su proceso de desarrollo nacional y en la mejora de la vida de su pueblo.

En esta ocasión, el Rey Vajiralongkorn también compartió recuerdos de sus anteriores visitas a Vietnam y las buenas impresiones que conserva sobre el país y el pueblo vietnamitas.

Por su parte, To Lam agradeció al Rey y a la Reina por la cálida y solemne acogida brindada a la delegación vietnamita de alto nivel. Asimismo, transmitió los saludos y deseos de buena salud de los altos dirigentes vietnamitas a Sus Majestades.

El dirigente vietnamita felicitó a Tailandia por sus logros de desarrollo integral en los últimos años y expresó su confianza en que, bajo el sabio reinado del Rey y con la unidad del Gobierno y el pueblo tailandeses, Tailandia continuará prosperando y consolidando un papel y una posición cada vez más importantes en la región y en el mundo.

To Lam reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones bilaterales y valoró altamente el fuerte desarrollo de los vínculos entre ambos países durante los últimos 50 años, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2025. Actualmente, Tailandia es el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN y uno de los principales inversores en el país.

Informó sobre los exitosos resultados de sus conversaciones con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante las cuales ambas partes firmaron el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral en el período 2026-2031, que incluye numerosos contenidos de cooperación en áreas como defensa, seguridad, economía, ciencia y tecnología, conectividad, cultura e intercambios entre pueblos.

También expresó su deseo de que el Rey continúe apoyando el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios de cooperación bilateral.

To Lam subrayó que Vietnam valora profundamente las visitas a Vietnam de los miembros de la Familia Real tailandesa, especialmente las realizadas por el Rey en 1992 y 1997 cuando aún era Príncipe Heredero, considerándolas hitos importantes que contribuyeron a fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa, coloca una ofrenda floral y firma el libro de condolencias en homenaje a la Reina Madre Sirikit de Tailandia. (Foto: VNA)

Agradeció a la Familia Real de Tailandia por la implementación de numerosos proyectos significativos en Vietnam en áreas como educación, desarrollo comunitario y bienestar social.

El dirigente vietnamita también expresó su agradecimiento al Rey y al Gobierno tailandés por prestar siempre atención y crear condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Tailandia pueda vivir de manera estable e integrarse activamente en la sociedad local.

Propuso continuar apoyando la preservación y promoción de los valores culturales vietnamitas en Tailandia, incluidos los sitios conmemorativos dedicados al Presidente Hồ Chí Minh y las pagodas vietnamitas en territorio tailandés.

En esta ocasión, To Lam extendió una invitación formal al Rey y a la Reina para visitar Vietnam próximamente. El monarca aceptó cordialmente la invitación y expresó su deseo de regresar pronto a Vietnam.

Previamente, To Lam, junto con su esposa y la delegación vietnamita de alto nivel, colocó una ofrenda floral y firmó el libro de condolencias en homenaje a la Reina Madre Sirikit de Tailandia./.

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