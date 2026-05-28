Vietnam fortalece el marco legal para el desarrollo de las minorías étnicas



Hanoi (VNA) – El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia con motivo del 65.º aniversario de su fundación (20 de abril) y recibió la Orden del Trabajo de primera clase.



En representación de los líderes del Partido y del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó la condecoración al consejo en reconocimiento a sus destacados logros en el asesoramiento para la formulación, promulgación y supervisión de políticas étnicas.



En su discurso, el titular de la AN reconoció y elogió altamente las importantes contribuciones y la dedicación del consejo durante los últimos 65 años.



Al señalar que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo marcada tanto por oportunidades como por grandes desafíos, pidió a esta entidad reafirmar aún más su papel como órgano asesor clave de la Asamblea Nacional en asuntos étnicos.



Instó a mejorar la calidad de la investigación, el análisis y la previsión de políticas, garantizando que el crecimiento vaya acompañado de equidad e inclusión sostenible; que la modernización esté vinculada a la preservación de la identidad cultural y las tradiciones de las comunidades étnicas; y que el desarrollo económico se sitúe siempre en el contexto más amplio de la estabilidad social y el fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional.



También pidió perfeccionar la participación en el proceso legislativo para garantizar que las políticas étnicas se reflejen plenamente y de manera sustancial en cada proyecto de ley y resolución.



Los miembros del consejo, afirmó, deben adoptar el lenguaje y la manera de pensar de las minorías étnicas para comprender mejor sus preocupaciones y dificultades reales y transmitirlas eficazmente ante la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los delegados en el evento. (Foto: VNA)

Las políticas destinadas a las zonas montañosas, remotas y aisladas no deben ser vagas ni meramente cualitativas, sino altamente específicas y dirigidas directamente a las necesidades más esenciales de la vida cotidiana, subrayó.



Añadió que se debe dar prioridad a cuestiones fundamentales como la electricidad, la infraestructura de transporte, las escuelas, los centros de salud, las tierras para vivienda y producción, así como el acceso al agua potable.



En lugar de depender únicamente de ayudas directas o subsidios, las políticas deben orientarse a crear medios de vida sostenibles, mejorar la educación y fortalecer la autosuficiencia, la resiliencia y las aspiraciones de reducción sostenible de la pobreza, afirmó.



Asimismo, exhortó al consejo a desempeñar un papel más activo y eficaz en la toma de decisiones sobre cuestiones nacionales importantes, especialmente en políticas relacionadas con el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas.



Thanh Man también pidió reformas en la implementación de las políticas étnicas, pasando “de políticas fragmentadas a políticas integradas; de la gestión administrativa a la gobernanza para el desarrollo; y del apoyo directo a la creación de medios de vida sostenibles”.



Destacó además la necesidad de seguir construyendo un equipo de funcionarios con firmeza política, sólida experiencia profesional y profundo conocimiento de la realidad, al tiempo que se promueve la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial.



En representación del consejo, su presidente, Lam Van Man, afirmó que el organismo incorporará rápidamente las orientaciones clave expuestas en la ceremonia a sus planes y programas de trabajo para el mandato actual.



El consejo continuará promoviendo la solidaridad, aprovechando la experiencia colectiva y esforzándose por cumplir eficazmente las tareas asignadas, contribuyendo así a institucionalizar las políticas étnicas del Partido y del Estado, implementar las disposiciones constitucionales relacionadas con los asuntos étnicos y garantizar que dichas políticas sean prácticas, viables y aplicadas eficazmente en la vida cotidiana./.

Đặng Thu Trang