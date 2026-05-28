Política

Vietnam fortalece el marco legal para el desarrollo de las minorías étnicas

El Consejo para Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia con motivo del 65.º aniversario de su fundación (20 de abril) y recibió la Orden del Trabajo de primera clase.

Đặng Thu Trang
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó la condecoración al Consejo de Asuntos Étnicos
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó la condecoración al Consejo de Asuntos Étnicos


Hanoi (VNA) – El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia con motivo del 65.º aniversario de su fundación (20 de abril) y recibió la Orden del Trabajo de primera clase.

En representación de los líderes del Partido y del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó la condecoración al consejo en reconocimiento a sus destacados logros en el asesoramiento para la formulación, promulgación y supervisión de políticas étnicas.

En su discurso, el titular de la AN reconoció y elogió altamente las importantes contribuciones y la dedicación del consejo durante los últimos 65 años.

Al señalar que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo marcada tanto por oportunidades como por grandes desafíos, pidió a esta entidad reafirmar aún más su papel como órgano asesor clave de la Asamblea Nacional en asuntos étnicos.

Instó a mejorar la calidad de la investigación, el análisis y la previsión de políticas, garantizando que el crecimiento vaya acompañado de equidad e inclusión sostenible; que la modernización esté vinculada a la preservación de la identidad cultural y las tradiciones de las comunidades étnicas; y que el desarrollo económico se sitúe siempre en el contexto más amplio de la estabilidad social y el fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional.

También pidió perfeccionar la participación en el proceso legislativo para garantizar que las políticas étnicas se reflejen plenamente y de manera sustancial en cada proyecto de ley y resolución.

Los miembros del consejo, afirmó, deben adoptar el lenguaje y la manera de pensar de las minorías étnicas para comprender mejor sus preocupaciones y dificultades reales y transmitirlas eficazmente ante la Asamblea Nacional.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los delegados en el evento. (Foto: VNA)

Las políticas destinadas a las zonas montañosas, remotas y aisladas no deben ser vagas ni meramente cualitativas, sino altamente específicas y dirigidas directamente a las necesidades más esenciales de la vida cotidiana, subrayó.

Añadió que se debe dar prioridad a cuestiones fundamentales como la electricidad, la infraestructura de transporte, las escuelas, los centros de salud, las tierras para vivienda y producción, así como el acceso al agua potable.

En lugar de depender únicamente de ayudas directas o subsidios, las políticas deben orientarse a crear medios de vida sostenibles, mejorar la educación y fortalecer la autosuficiencia, la resiliencia y las aspiraciones de reducción sostenible de la pobreza, afirmó.

Asimismo, exhortó al consejo a desempeñar un papel más activo y eficaz en la toma de decisiones sobre cuestiones nacionales importantes, especialmente en políticas relacionadas con el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas.

Thanh Man también pidió reformas en la implementación de las políticas étnicas, pasando “de políticas fragmentadas a políticas integradas; de la gestión administrativa a la gobernanza para el desarrollo; y del apoyo directo a la creación de medios de vida sostenibles”.

Destacó además la necesidad de seguir construyendo un equipo de funcionarios con firmeza política, sólida experiencia profesional y profundo conocimiento de la realidad, al tiempo que se promueve la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial.

En representación del consejo, su presidente, Lam Van Man, afirmó que el organismo incorporará rápidamente las orientaciones clave expuestas en la ceremonia a sus planes y programas de trabajo para el mandato actual.

El consejo continuará promoviendo la solidaridad, aprovechando la experiencia colectiva y esforzándose por cumplir eficazmente las tareas asignadas, contribuyendo así a institucionalizar las políticas étnicas del Partido y del Estado, implementar las disposiciones constitucionales relacionadas con los asuntos étnicos y garantizar que dichas políticas sean prácticas, viables y aplicadas eficazmente en la vida cotidiana./.

Đặng Thu Trang
VNA
#Asamblea Nacional #minorías étnicas #Tran Thanh Man
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