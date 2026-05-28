Política

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, viaja a Singapur para una visita de Estado. (Foto: VNA)
Bangkok (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

Durante su estancia en la nación insular, el máximo dirigente de Vietnam asistirá y pronunciará un discurso en el Diálogo de Shangri-La el 29 de mayo, tras aceptar la invitación del director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Bastian Giegerich.

La comitiva oficial que acompaña al mandatario está integrada por Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido; Trinh Van Quyet, jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; y Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias.

Asimismo, forman parte de la delegación el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi./.

VNA
El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.

El embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh. (Fuente: VNA)

Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.