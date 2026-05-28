Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

Bangkok (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.
Durante su estancia en la nación insular, el máximo dirigente de Vietnam asistirá y pronunciará un discurso en el Diálogo de Shangri-La el 29 de mayo, tras aceptar la invitación del director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Bastian Giegerich.
La comitiva oficial que acompaña al mandatario está integrada por Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido; Trinh Van Quyet, jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; y Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias.
Asimismo, forman parte de la delegación el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi./.
