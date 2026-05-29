Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 22 al 28 de mayo de 2026.
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- Detenidos dos sospechosos tras tiroteo con víctimas extranjeras en Ciudad Ho Chi Minh
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