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Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 22 al 28 de mayo de 2026.

  • Máximo dirigente vietnamita realiza visita oficial a Tailandia
  • Premier vietnamita preside sepultura de 28 mártires repatriados desde Laos
  • Ola de calor extremo golpea al norte y centro de Vietnam
  • Detenidos dos sospechosos tras tiroteo con víctimas extranjeras en Ciudad Ho Chi Minh
  • Vietnam entra por primera vez en el Top 10 mundial de productores de acero bruto
VNA
#Tailandia #Le Minh Hung #To Lam #Calor #Asesinato

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Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia

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Por la invitación del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y una delegación  de alto nivel, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo. 

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Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades para el desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita

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En el contexto de una profunda transformación digital a nivel global en todos los sectores, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ya no es una opción sino un requisito inevitable para la industria del turismo. La IA está abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico con servicios profundamente personalizados, la optimización de las actividades de gestión y la mejora de la eficiencia en la promoción de destinos, convirtiéndose en la clave para impulsar la aceleración y el crecimiento sostenible del turismo de Vietnam.

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Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Al amanecer, en la Zona Especial de Ly Son, provincia central de Quang Ngai, el área del puerto pesquero (comuna de An Vinh) despierta con bullicio. Los barcos regresan tras una noche de faena en el mar, descargando sus capturas mientras pescadores y comerciantes intercambian productos.

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