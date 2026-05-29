Diálogo Shangri-La: Vietnam se consolida como un actor clave en los asuntos regionales y globales

Singapur (VNA) - La participación y el discurso principal del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en el Diálogo Shangri-La - la primera intervención de un máximo dirigente vietnamita en un foro multilateral sobre seguridad regional - evidencian la creciente posición de Vietnam como un actor clave en los asuntos regionales y globales, según calificaron analistas.



De acuerdo con el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, anteriormente el ex primer ministro Nguyen Tan Dung también participó y ofreció discursos en este foro. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que un secretario general y presidente vietnamita interviene en un evento de esta magnitud. A juicio del diplomático, ello demuestra el interés y la alta valoración tanto de los organizadores del diálogo como de la comunidad internacional hacia Vietnam, además de reflejar el creciente prestigio, influencia y peso de la voz vietnamita en la escena internacional.



El embajador destacó igualmente que esta será una oportunidad para que el máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamita transmita el mensaje de la política exterior del país. Asimismo, Vietnam, Singapur y otros miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) buscan reafirmar, a través de este foro, su determinación de mantener la centralidad y la unidad del bloque en el actual contexto geopolítico.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, calificó como “algo muy especial” que el secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, haya sido invitado como orador principal para inaugurar este importante foro internacional sobre seguridad.



El profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew. (Foto: VNA)



El académico señaló que la intervención del líder vietnamita tendrá lugar en un momento en que el mundo atraviesa profundas transformaciones, mientras la comunidad internacional aún no encuentra respuestas eficaces a numerosos desafíos globales. En ese sentido, subrayó que el mundo necesita voces con “una visión lúcida y profundamente conectada con la realidad”, capaces de aportar enfoques para abordar los complejos problemas actuales, y consideró muy positivo que Vietnam haya sido elegido para asumir ese papel.



Por su parte, el doctor Mohamed Effendy B Abdul Hamid, investigador veterano sobre la historia del Sudeste Asiático y profesor de la Universidad Nacional de Singapur, afirmó que la invitación al secretario general del PCV y presidente de Vietnam para inaugurar el Diálogo Shangri-La 2026 constituye un acontecimiento de gran significado.



“Para mí, esto señala el ascenso de Vietnam como un actor clave tanto en los asuntos regionales como globales, y representa un reconocimiento oficial de la creciente influencia del país en las cadenas internacionales de suministro, la seguridad marítima y la diplomacia regional”, enfatizó./.