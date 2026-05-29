Repatrían a 109 ciudadanos vietnamitas desde Camboya

An Giang, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia survietnamita de An Giang recibieron hoy a 109 ciudadanos vietnamitas repatriados desde Camboya a través del puesto fronterizo internacional de Tinh Bien.



La entrega fue realizada por las autoridades camboyanas en coordinación con la estación de guardia fronteriza del puesto internacional de Tinh Bien y las agencias competentes de Vietnam.



Según la información preliminar, los ciudadanos, procedentes principalmente de las regiones norte y central del país, de la Altiplanicie Occidental y del Delta del Mekong, habían ingresado en distintas ocasiones a Camboya por diversos pasos fronterizos en busca de empleo.



El Departamento General de Inmigración de Camboya, adscrito al Ministerio del Interior, deportó al grupo por violaciones de las normas relacionadas con inmigración, trabajo y residencia.

En el acto de entrega. (Fuente: VNA)

Tras la entrega, las fuerzas fronterizas y las autoridades competentes realizaron controles sanitarios, brindaron atención médica inicial y completaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes para los repatriados.



Durante el proceso de verificación e inspección, las autoridades también detectaron a varias personas que ya habían sido repatriadas anteriormente desde Camboya y tenían prohibido reingresar al país, pero que posteriormente volvieron a entrar de manera ilegal.



Una vez concluidos los trámites de recepción, los ciudadanos fueron trasladados a la policía de An Giang y a otros organismos pertinentes para continuar con las investigaciones y el procesamiento conforme a la legislación vigente./.