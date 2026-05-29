Presidente del Parlamento vietnamita felicita a líderes budistas por Vesak 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo de la celebración del Vesak 2026 - año budista 2570, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y felicitó hoy en Ciudad Ho Chi Minh al venerable Thich Tri Quang, Patriarca Supremo del Consejo de Patrocinio de la Sangha Budista de Vietnam (SBV), y al venerable Thich Thien Nhon, vicepresidente del citado Consejo y presidente del Consejo Ejecutivo de la SBV.
El dirigente transmitió sus mejores deseos al Patriarca Supremo Thich Tri Quang, así como a dignatarios, monjes, fieles y seguidores budistas de todo el país, deseándoles una celebración del Vesak llena de paz, unidad y alegría espiritual.
El presidente de la Asamblea Nacional destacó que, a lo largo de la historia nacional, el budismo ha acompañado siempre al país y ha mantenido estrechos vínculos con el pueblo. La tradición de “proteger la nación y servir al pueblo”, así como de “acompañar a la nación”, se ha convertido en un valor único de Vietnam. Señaló además que, en las distintas legislaturas, la Asamblea Nacional y los Consejos Populares han contado con representantes religiosos, incluidos miembros de la SBV.
Al referirse al marco legal relacionado con las creencias y religiones, Thanh Man informó que la Ley de Creencias y Religiones de 2026, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, junto con otras normativas como la Ley de Tierras, la Ley de Educación y la Ley del Patrimonio Cultural, contribuirá a perfeccionar la base jurídica y garantizar mejor los derechos de las religiones.
Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional y el Gobierno han promulgado mecanismos de coordinación y asignado tareas a ministerios y sectores para apoyar a la Sangha en la organización de grandes eventos.
El titular del Legislativo valoró altamente las contribuciones de la SBV al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional, así como sus esfuerzos para movilizar a monjes y fieles en el cumplimiento de las políticas del Partido y las leyes del Estado, además de participar activamente en programas de bienestar social, ayuda a personas afectadas por desastres naturales y epidemias, protección ambiental y construcción de nuevas zonas rurales y ciudades civilizadas.
Reiteró que el Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam reconocen y aprecian las importantes contribuciones de la SBV al desarrollo y la defensa nacional.
Expresó además su confianza en que el Patriarca Supremo Thich Tri Quang continuará guiando a la SBV, a los monjes y a los fieles budistas en la implementación de las políticas del Partido y las leyes del Estado, contribuyendo al desarrollo del país en la nueva etapa.
Por su parte, el venerable Thich Tri Quang agradeció la atención y las valoraciones positivas de los líderes del Partido y del Estado, y afirmó que la SBV continuará promoviendo la unidad nacional y religiosa, así como participando en movimientos patrióticos y actividades de bienestar social. A través del presidente de la Asamblea Nacional, transmitió saludos y deseos de buena salud a los altos dirigentes del Partido y del Estado./.