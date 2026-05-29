Presidente del Parlamento vietnamita felicita a líderes budistas por Vesak 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo de la celebración del Vesak 2026 - año budista 2570, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y felicitó hoy en Ciudad Ho Chi Minh al venerable Thich Tri Quang, Patriarca Supremo del Consejo de Patrocinio de la Sangha Budista de Vietnam (SBV), y al venerable Thich Thien Nhon, vicepresidente del citado Consejo y presidente del Consejo Ejecutivo de la SBV.

El dirigente transmitió sus mejores deseos al Patriarca Supremo Thich Tri Quang, así como a dignatarios, monjes, fieles y seguidores budistas de todo el país, deseándoles una celebración del Vesak llena de paz, unidad y alegría espiritual.

El presidente de la Asamblea Nacional destacó que, a lo largo de la historia nacional, el budismo ha acompañado siempre al país y ha mantenido estrechos vínculos con el pueblo. La tradición de “proteger la nación y servir al pueblo”, así como de “acompañar a la nación”, se ha convertido en un valor único de Vietnam. Señaló además que, en las distintas legislaturas, la Asamblea Nacional y los Consejos Populares han contado con representantes religiosos, incluidos miembros de la SBV.

Al referirse al marco legal relacionado con las creencias y religiones, Thanh Man informó que la Ley de Creencias y Religiones de 2026, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, junto con otras normativas como la Ley de Tierras, la Ley de Educación y la Ley del Patrimonio Cultural, contribuirá a perfeccionar la base jurídica y garantizar mejor los derechos de las religiones.

Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional y el Gobierno han promulgado mecanismos de coordinación y asignado tareas a ministerios y sectores para apoyar a la Sangha en la organización de grandes eventos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y felicita al venerable Thich Thien Nhon (Fuente: VNA)

El titular del Legislativo valoró altamente las contribuciones de la SBV al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional, así como sus esfuerzos para movilizar a monjes y fieles en el cumplimiento de las políticas del Partido y las leyes del Estado, además de participar activamente en programas de bienestar social, ayuda a personas afectadas por desastres naturales y epidemias, protección ambiental y construcción de nuevas zonas rurales y ciudades civilizadas.

Reiteró que el Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam reconocen y aprecian las importantes contribuciones de la SBV al desarrollo y la defensa nacional.

Expresó además su confianza en que el Patriarca Supremo Thich Tri Quang continuará guiando a la SBV, a los monjes y a los fieles budistas en la implementación de las políticas del Partido y las leyes del Estado, contribuyendo al desarrollo del país en la nueva etapa.

Por su parte, el venerable Thich Tri Quang agradeció la atención y las valoraciones positivas de los líderes del Partido y del Estado, y afirmó que la SBV continuará promoviendo la unidad nacional y religiosa, así como participando en movimientos patrióticos y actividades de bienestar social. A través del presidente de la Asamblea Nacional, transmitió saludos y deseos de buena salud a los altos dirigentes del Partido y del Estado./.

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