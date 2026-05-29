Política

Presidente del Parlamento vietnamita felicita a líderes budistas por Vesak 2026

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, felicitó a la Sangha Budista de Vietnam por el Vesak 2026 y destacó sus aportes a la unidad nacional y al bienestar social.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y felicita al venerable Thich Tri Quang (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y felicita al venerable Thich Tri Quang (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo de la celebración del Vesak 2026 - año budista 2570, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y felicitó hoy en Ciudad Ho Chi Minh al venerable Thich Tri Quang, Patriarca Supremo del Consejo de Patrocinio de la Sangha Budista de Vietnam (SBV), y al venerable Thich Thien Nhon, vicepresidente del citado Consejo y presidente del Consejo Ejecutivo de la SBV.

El dirigente transmitió sus mejores deseos al Patriarca Supremo Thich Tri Quang, así como a dignatarios, monjes, fieles y seguidores budistas de todo el país, deseándoles una celebración del Vesak llena de paz, unidad y alegría espiritual.

El presidente de la Asamblea Nacional destacó que, a lo largo de la historia nacional, el budismo ha acompañado siempre al país y ha mantenido estrechos vínculos con el pueblo. La tradición de “proteger la nación y servir al pueblo”, así como de “acompañar a la nación”, se ha convertido en un valor único de Vietnam. Señaló además que, en las distintas legislaturas, la Asamblea Nacional y los Consejos Populares han contado con representantes religiosos, incluidos miembros de la SBV.

Al referirse al marco legal relacionado con las creencias y religiones, Thanh Man informó que la Ley de Creencias y Religiones de 2026, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, junto con otras normativas como la Ley de Tierras, la Ley de Educación y la Ley del Patrimonio Cultural, contribuirá a perfeccionar la base jurídica y garantizar mejor los derechos de las religiones.

Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional y el Gobierno han promulgado mecanismos de coordinación y asignado tareas a ministerios y sectores para apoyar a la Sangha en la organización de grandes eventos.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-tham-chuc-mung-pho-phap-chu-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-8792521.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visita y felicita al venerable Thich Thien Nhon (Fuente: VNA)

El titular del Legislativo valoró altamente las contribuciones de la SBV al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional, así como sus esfuerzos para movilizar a monjes y fieles en el cumplimiento de las políticas del Partido y las leyes del Estado, además de participar activamente en programas de bienestar social, ayuda a personas afectadas por desastres naturales y epidemias, protección ambiental y construcción de nuevas zonas rurales y ciudades civilizadas.

Reiteró que el Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam reconocen y aprecian las importantes contribuciones de la SBV al desarrollo y la defensa nacional.

Expresó además su confianza en que el Patriarca Supremo Thich Tri Quang continuará guiando a la SBV, a los monjes y a los fieles budistas en la implementación de las políticas del Partido y las leyes del Estado, contribuyendo al desarrollo del país en la nueva etapa.

Por su parte, el venerable Thich Tri Quang agradeció la atención y las valoraciones positivas de los líderes del Partido y del Estado, y afirmó que la SBV continuará promoviendo la unidad nacional y religiosa, así como participando en movimientos patrióticos y actividades de bienestar social. A través del presidente de la Asamblea Nacional, transmitió saludos y deseos de buena salud a los altos dirigentes del Partido y del Estado./.

VNA
#Vesak #budismo #Sangha Budista de Vietnam #Tran Thanh Man #Thich Tri Quang
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

El embajador vietnamita Do Hung Viet. (Foto: VNA)

Vietnam deja una fuerte impronta en XI Conferencia de Examen del TNP

En su calidad de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Vietnam dejó una marcada impronta gracias a una conducción firme, un enfoque inclusivo y constantes esfuerzos por reducir las diferencias entre las partes.

El doctor Ha Son Tung, subdirector del Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), en la entrevista. (Fuente: VNA)

Nuevo impulso a la cooperación entre Vietnam y Singapur en ciencia y tecnología

En vísperas de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 29 al 31 de mayo, expertos e intelectuales vietnamitas residentes en la ciudad-estado expresaron grandes expectativas sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presiden la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa. (Fuente: VNA)

Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa, con motivo de la visita de Estado de tres días que realiza al país insular.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc. (Foto: VNA)

Vietnam nombra a presidente del Comité Nacional del APEC 2027

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, fue nombrado presidente del Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, según una decisión oficial firmada por el jefe del Gobierno, Le Minh Hung.

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

El Primer Ministro de Vietnam emitió un plan para implementar de manera sincronizada, oportuna y eficaz la Resolución No. 24/2026/QH16 sobre la aplicación piloto de las normas del abogado público, aprobada por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura el 24 de abril de 2026 y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, viaja a Singapur para una visita de Estado. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.

El embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh. (Fuente: VNA)

Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.