Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Singapur

Singapur (VNA) – El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa, con motivo de la visita de Estado de tres días que realiza al país insular.



Durante su estancia en Singapur, el máximo dirigente vietnamita tiene previsto asistir al Diálogo Shangri-La y pronunciar el discurso principal del evento.



En la ceremonia de bienvenida, las bandas militares interpretaron los himnos nacionales de ambos países.

En la ceremonia de bienvenida. (Fuente: VNA)

Con posterioridad, el presidente de Singapur, junto con el líder vietnamita, presentaron a los miembros de sus respectivas delegaciones que asistieron a la ceremonia.



Vietnam y Singapur han consolidado una de las asociaciones más dinámicas y sustantivas del Sudeste Asiático, con una relación bilateral que se ha ampliado y fortalecido de manera constante durante más de cinco décadas. Esta cooperación es considerada un ejemplo de éxito dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.



La cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales. Actualmente, Singapur figura entre los principales socios económicos de Vietnam y es su segundo mayor inversor extranjero. Un símbolo destacado de esta colaboración es la red de Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), considerada un modelo de cooperación eficaz y mutuamente beneficiosa entre ambas naciones.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y delegados singapurenses que asisten a la ceremonia de bienvenida. (Foto:VNA)

La visita de Estado del secretario general y presidente To Lam reviste especial importancia en un momento en que los dos países avanzan en la implementación de su Asociación Estratégica Integral, lo que abre nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos de interés estratégico compartido. /.