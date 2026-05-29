Política

Impulsan cooperación más profunda entre provincias vietnamitas y Yunnan

La VI Conferencia Anual entre los secretarios de los Comités partidistas de las provincias vietnamitas de Lai Chau, Lao Cai, Tuyen Quang y Dien Bien, y de la localidad china de Yunnan se celebró en la ciudad de Kunming.

Le Minh Ngan, miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista del Partido y presidente del Consejo Popular de Lai Chau,, habla en la reunión. Foto: VNA
Le Minh Ngan, miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista del Partido y presidente del Consejo Popular de Lai Chau,, habla en la reunión. Foto: VNA

Kunming, China (VNA) –La VI Conferencia Anual entre los secretarios de los Comités partidistas de las provincias vietnamitas de Lai Chau, Lao Cai, Tuyen Quang y Dien Bien, y de la localidad china de Yunnan se celebró en la ciudad de Kunming.

La reunión tuvo como objetivo evaluar la implementación de los acuerdos alcanzados en la quinta edición de este mecanismo.

Participaron en el evento los dirigentes partidistas de las provincias vietnamitas mencionadas, el secretario del Comité del Partido de Yunnan, representantes del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, así como delegados de las embajadas y consulados generales de Vietnam y China.

vnanet-hoi-nghi-thuong-nien-lan-thu-6-giua-bi-thu-tinh-uy-4-tinh-bien-gioi-viet-nam-va-tinh-van-nam-trung-quoc-8792438.jpg
En la conferencia. (Foto: VNA)

Durante la implementación de los acuerdos de la conferencia anterior, las provincias fronterizas vietnamitas recibieron la atención y orientación del Gobierno, de los comités partidistas y autoridades locales, además de la activa cooperación de Yunnan.

Ambas partes promovieron de manera efectiva los contenidos acordados, fortaleciendo las relaciones de buena vecindad y la confianza política, resolviendo oportunamente dificultades surgidas en el proceso de cooperación y manteniendo la estabilidad de la soberanía territorial y la seguridad fronteriza. La cooperación económica y comercial continuó aportando beneficios concretos a los habitantes de ambos lados de la frontera.

En su intervención, Wang Ning, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, secretario del Comité partidista y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Yunnan, destacó que las cuatro localidades fronterizas vietnamitas y Yunnan han implementado activamente los contenidos de la Declaración Conjunta de Vietnam y China sobre la profundización de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la construcción de una comunidad de futuro compartido con importancia estratégica en la nueva etapa.

Según Wang Ning, la cooperación integral en múltiples áreas ha alcanzado resultados destacados, contribuyendo a fortalecer aún más las relaciones entre ambos países.

Asimismo, propuso seguir ampliando la cooperación en comercio, turismo, agricultura, cultura, construcción e intercambios entre pueblos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y del XV Plan Quinquenal de desarrollo socioeconómico del Partido Comunista de China.

Por su parte, Le Minh Ngan, miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista del Partido y presidente del Consejo Popular de Lai Chau, expresó su respaldo a las propuestas estratégicas y de largo plazo planteadas por Wang Ning.

El dirigente vietnamita subrayó que la VI Conferencia Anual se celebra en un contexto favorable, marcado por el continuo desarrollo de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China y los importantes resultados alcanzados en los últimos años.
Con el objetivo de seguir profundizando la cooperación entre las cuatro provincias fronterizas vietnamitas y Yunnan, en consonancia con las potencialidades y ventajas de cada parte, Minh Ngan propuso continuar implementando eficazmente los consensos de alto nivel alcanzados por los líderes de ambos Partidos y Estados; impulsar la ejecución efectiva de los acuerdos de cooperación ya firmados; intensificar los intercambios entre los Partidos, autoridades y pueblos de ambas partes; y fortalecer la coordinación en el desarrollo de infraestructuras de transporte y pasos fronterizos.

Asimismo, llamó a acelerar los procedimientos para elevar el paso fronterizo Ma Lu Thang (Vietnam) – Jin Shuihe (China) a la categoría de paso fronterizo internacional.

El dirigente también propuso promover una cooperación más sustancial en agricultura, turismo y educación-formación, así como continuar implementando de manera efectiva los documentos jurídicos sobre la frontera terrestre entre Vietnam y China y los acuerdos relacionados.

Tras la intervención de Le Minh Ngan, los secretarios de los Comités del Partido de Lao Cai, Dien Bien y Tuyen Quang, junto con representantes del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y el embajador chino en Vietnam, presentaron propuestas para fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos.
Al término de la conferencia, los dirigentes firmaron el acta de la VI Conferencia Anual. También presenciaron el intercambio de documentos de cooperación entre departamentos, sectores y localidades de ambas partes./.

VNA
#Vietnam China relaciones #provincias fronterizas #Yunana
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El embajador vietnamita Do Hung Viet. (Foto: VNA)

Vietnam deja una fuerte impronta en XI Conferencia de Examen del TNP

En su calidad de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Vietnam dejó una marcada impronta gracias a una conducción firme, un enfoque inclusivo y constantes esfuerzos por reducir las diferencias entre las partes.

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presiden la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa. (Fuente: VNA)

Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa, con motivo de la visita de Estado de tres días que realiza al país insular.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc. (Foto: VNA)

Vietnam nombra a presidente del Comité Nacional del APEC 2027

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, fue nombrado presidente del Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, según una decisión oficial firmada por el jefe del Gobierno, Le Minh Hung.

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

El Primer Ministro de Vietnam emitió un plan para implementar de manera sincronizada, oportuna y eficaz la Resolución No. 24/2026/QH16 sobre la aplicación piloto de las normas del abogado público, aprobada por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura el 24 de abril de 2026 y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, viaja a Singapur para una visita de Estado. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.

El embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh. (Fuente: VNA)

Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.