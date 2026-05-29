Impulsan cooperación más profunda entre provincias vietnamitas y Yunnan

Kunming, China (VNA) –La VI Conferencia Anual entre los secretarios de los Comités partidistas de las provincias vietnamitas de Lai Chau, Lao Cai, Tuyen Quang y Dien Bien, y de la localidad china de Yunnan se celebró en la ciudad de Kunming.

La reunión tuvo como objetivo evaluar la implementación de los acuerdos alcanzados en la quinta edición de este mecanismo.

Participaron en el evento los dirigentes partidistas de las provincias vietnamitas mencionadas, el secretario del Comité del Partido de Yunnan, representantes del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, así como delegados de las embajadas y consulados generales de Vietnam y China.

En la conferencia. (Foto: VNA)

Durante la implementación de los acuerdos de la conferencia anterior, las provincias fronterizas vietnamitas recibieron la atención y orientación del Gobierno, de los comités partidistas y autoridades locales, además de la activa cooperación de Yunnan.

Ambas partes promovieron de manera efectiva los contenidos acordados, fortaleciendo las relaciones de buena vecindad y la confianza política, resolviendo oportunamente dificultades surgidas en el proceso de cooperación y manteniendo la estabilidad de la soberanía territorial y la seguridad fronteriza. La cooperación económica y comercial continuó aportando beneficios concretos a los habitantes de ambos lados de la frontera.

En su intervención, Wang Ning, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, secretario del Comité partidista y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Yunnan, destacó que las cuatro localidades fronterizas vietnamitas y Yunnan han implementado activamente los contenidos de la Declaración Conjunta de Vietnam y China sobre la profundización de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la construcción de una comunidad de futuro compartido con importancia estratégica en la nueva etapa.

Según Wang Ning, la cooperación integral en múltiples áreas ha alcanzado resultados destacados, contribuyendo a fortalecer aún más las relaciones entre ambos países.

Asimismo, propuso seguir ampliando la cooperación en comercio, turismo, agricultura, cultura, construcción e intercambios entre pueblos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y del XV Plan Quinquenal de desarrollo socioeconómico del Partido Comunista de China.



Por su parte, Le Minh Ngan, miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista del Partido y presidente del Consejo Popular de Lai Chau, expresó su respaldo a las propuestas estratégicas y de largo plazo planteadas por Wang Ning.

El dirigente vietnamita subrayó que la VI Conferencia Anual se celebra en un contexto favorable, marcado por el continuo desarrollo de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China y los importantes resultados alcanzados en los últimos años.

Con el objetivo de seguir profundizando la cooperación entre las cuatro provincias fronterizas vietnamitas y Yunnan, en consonancia con las potencialidades y ventajas de cada parte, Minh Ngan propuso continuar implementando eficazmente los consensos de alto nivel alcanzados por los líderes de ambos Partidos y Estados; impulsar la ejecución efectiva de los acuerdos de cooperación ya firmados; intensificar los intercambios entre los Partidos, autoridades y pueblos de ambas partes; y fortalecer la coordinación en el desarrollo de infraestructuras de transporte y pasos fronterizos.

Asimismo, llamó a acelerar los procedimientos para elevar el paso fronterizo Ma Lu Thang (Vietnam) – Jin Shuihe (China) a la categoría de paso fronterizo internacional.

El dirigente también propuso promover una cooperación más sustancial en agricultura, turismo y educación-formación, así como continuar implementando de manera efectiva los documentos jurídicos sobre la frontera terrestre entre Vietnam y China y los acuerdos relacionados.

Tras la intervención de Le Minh Ngan, los secretarios de los Comités del Partido de Lao Cai, Dien Bien y Tuyen Quang, junto con representantes del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y el embajador chino en Vietnam, presentaron propuestas para fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

Al término de la conferencia, los dirigentes firmaron el acta de la VI Conferencia Anual. También presenciaron el intercambio de documentos de cooperación entre departamentos, sectores y localidades de ambas partes./.



