OIT destaca un importante avance de Vietnam hacia el desarrollo empresarial sostenible

Ginebra (VNA) – Con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno de Vietnam aprobó un programa nacional de carácter estratégico destinado a promover las prácticas empresariales sostenibles en el sector privado durante el período 2026-2030.



En un artículo titulado “Vietnam da un importante paso hacia el desarrollo empresarial sostenible con un nuevo programa nacional”, publicado recientemente en el sitio web de la OIT, el organismo de las Naciones Unidas presentó la Decisión No. 926/QD-TTg, emitida el 25 de mayo de 2026, que aprueba el Programa de Apoyo a las Empresas Sostenibles para el período 2026-2030. La iniciativa establece un marco integral para fomentar un sector privado responsable y sostenible, capaz de equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad social y la protección ambiental, en consonancia con los compromisos de Vietnam respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la meta de alcanzar emisiones netas cero para 2050.



La OIT señaló que el programa prevé apoyar a unas 25 mil empresas, hogares de negocio y cooperativas en su transición hacia modelos de gestión sostenibles, además de desarrollar al menos 20 modelos empresariales ejemplares. Entre las áreas prioritarias figuran el fortalecimiento de capacidades, la transformación digital y ecológica, la aplicación de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la economía circular, el acceso a financiamiento, la innovación y las alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible.



El Proyecto Ecosistema de Productividad para el Empleo Sostenible de la OIT, financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad), aportó asesoramiento técnico, facilitó consultas y debates sobre políticas públicas, y compartió experiencias internacionales durante la elaboración del programa. La iniciativa reunió a ministerios, asociaciones empresariales, empresas y socios para el desarrollo con el fin de garantizar que las discusiones se basaran en evidencias y estuvieran alineadas con las mejores prácticas internacionales.



Al respecto, Gulmira Asanbaeva, jefa del Proyecto Ecosistema de Productividad para el Empleo Sostenible de la OIT en Vietnam, afirmó que este programa crea un sólido entorno propicio para que las empresas crezcan de manera productiva, inclusiva y ambientalmente responsable, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas y a la economía vietnamita en su conjunto.



La aprobación de este nuevo programa nacional refleja el compromiso de Vietnam de situar la sostenibilidad en el centro de su estrategia de desarrollo empresarial y constituye un paso concreto hacia la visión de la OIT de construir un futuro del trabajo que no deje a nadie atrás./.

VNA