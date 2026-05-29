Buque de la Marina Real neerlandesa llega a ciudad vietnamita de Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La visita del buque HNLMS De Ruyter de la Marina Real de los Países Bajos al puerto de Hai Phong, del 29 de mayo al 1 de junio, reafirma el fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre Vietnam y los Países Bajos, especialmente en los ámbitos marítimo, portuario y naval.



En el marco de la visita, el presidente del Comité Popular de Hai Phong, Do Thanh Trung, recibió el 29 de mayo a la delegación neerlandesa. Durante el encuentro, destacó los avances socioeconómicos de la ciudad y sus planes de desarrollo urbano y portuario, al tiempo que expresó su interés en ampliar la colaboración con los socios de los Países Bajos, en particular en el sector portuario.



La contralmirante Jeanette Morang, enviada especial del Jefe del Estado Mayor de Defensa de los Países Bajos y jefa de la delegación, agradeció la hospitalidad de las autoridades y los habitantes de Hai Phong. Asimismo, manifestó su confianza en que ambas partes seguirán impulsando proyectos conjuntos, especialmente en el desarrollo de puertos inteligentes y sostenibles.



El presidente del Comité Popular de Hai Phong, Do Thanh Trung, recibe a la delegación neerlandesa. (Foto: VNA)



Por su parte, el embajador neerlandés en Vietnam, Kees van Baar, señaló que esta visita se produce dos años después de la llegada del primer buque de la Marina Real de los Países Bajos al país, y constituye una muestra del compromiso sostenido de La Haya con Vietnam y con la región del Indo-Pacífico. Destacó, además, la importancia de la cooperación en materia naval, el respeto al derecho internacional y la promoción de la libertad de navegación en aguas internacionales.



La visita del HNLMS De Ruyter marca un nuevo paso en la consolidación de la asociación entre ambos países. Según datos del Comité Popular de Hai Phong, los vínculos de cooperación con socios neerlandeses se han fortalecido en los últimos años en áreas como puertos marítimos, logística, desarrollo urbano, medio ambiente, transformación digital, formación de recursos humanos e intercambios culturales.



Actualmente, los Países Bajos cuentan con 17 proyectos de inversión directa en Hai Phong, con un capital total de aproximadamente 361 millones de dólares. Varias empresas neerlandesas operan con éxito en la ciudad, especialmente en los sectores marítimo y logístico./.

