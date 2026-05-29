Política

Vietnam deja una fuerte impronta en XI Conferencia de Examen del TNP

En su calidad de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Vietnam dejó una marcada impronta gracias a una conducción firme, un enfoque inclusivo y constantes esfuerzos por reducir las diferencias entre las partes.

El embajador vietnamita Do Hung Viet. (Foto: VNA)
El embajador vietnamita Do Hung Viet. (Foto: VNA)

Nueva York (VNA)- En su calidad de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Vietnam dejó una marcada impronta gracias a una conducción firme, un enfoque inclusivo y constantes esfuerzos por reducir las diferencias entre las partes.

Aunque la conferencia no logró alcanzar consenso sobre el documento final, numerosas delegaciones consideraron que la dirección del presidente de la conferencia, el embajador vietnamita Do Hung Viet, fue uno de los aspectos más destacados de todo el proceso, reflejando el papel activo, responsable y el creciente prestigio de Vietnam en los foros multilaterales.

Durante la sesión de clausura, el embajador Do Hung Viet afirmó que el borrador final representó “el mejor esfuerzo posible” para reflejar las distintas posiciones en torno a los tres pilares del TNP: el desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía atómica.

Indicó además que presentó cuatro versiones del borrador y que estas fueron actualizadas continuamente conforme a las contribuciones de los Estados miembros, aunque reconoció que la conferencia no logró consenso sobre los contenidos sustanciales.

vnanet-potal-be-mac-hoi-nghi-kiem-diem-hiep-uoc-npt-lan-thu-11-8780932.jpg
El embajador Do Hung Viet (centro), jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, preside la conferencia. Foto: VNA

Tras la conferencia, numerosas delegaciones expresaron su reconocimiento al papel desempeñado por Vietnam. La representación de Austria señaló que Vietnam “condujo el barco” de la conferencia en condiciones extremadamente difíciles gracias a una sobresaliente capacidad de dirección. ASEAN, por su parte, agradeció el liderazgo firme y los esfuerzos incansables de Vietnam para promover consultas inclusivas y buscar puntos de convergencia.

El Movimiento de Países No Alineados, el grupo de países africanos y árabes, junto con numerosos Estados de Asia, América Latina y Europa, también valoraron positivamente el enfoque equilibrado, independiente y paciente de la presidencia vietnamita.

La delegación de Egipto consideró que el espíritu constructivo, la objetividad y la capacidad de gestión flexible de Vietnam constituyen una muestra de los valores positivos de la diplomacia multilateral.

Representantes de Kazajistán, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, la Unión Europea (UE), Tailandia y otros países también reconocieron los esfuerzos de Vietnam para mantener el diálogo, equilibrar intereses y promover la transparencia en el proceso de revisión de la implementación del tratado.

Además de recibir elogios por su capacidad de conducción, Vietnam fue visto como un ejemplo de diplomacia multilateral moderna: abierta al diálogo, flexible pero firme en los principios y dispuesta a escuchar puntos de vista diferentes. Este enfoque permitió evitar que la conferencia cayera en un bloqueo total y contribuyó a preservar los canales de diálogo entre los Estados miembros en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Según numerosos delegados, la elección de Vietnam como presidente de una conferencia multilateral de gran importancia sobre desarme y no proliferación nuclear demuestra el creciente prestigio y la capacidad del país en la escena internacional.

El mayor logro de Vietnam en esta conferencia fue consolidar la imagen de un miembro responsable, un mediador de confianza y una voz comprometida con la promoción de la paz, el diálogo, la cooperación y el derecho internacional. Esto también sienta las bases para que Vietnam asuma responsabilidades de mayor relevancia en los mecanismos internacionales en el futuro./.

VNA
#Vietnam #XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presiden la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa. (Fuente: VNA)

Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa, con motivo de la visita de Estado de tres días que realiza al país insular.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc. (Foto: VNA)

Vietnam nombra a presidente del Comité Nacional del APEC 2027

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, fue nombrado presidente del Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, según una decisión oficial firmada por el jefe del Gobierno, Le Minh Hung.

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

El Primer Ministro de Vietnam emitió un plan para implementar de manera sincronizada, oportuna y eficaz la Resolución No. 24/2026/QH16 sobre la aplicación piloto de las normas del abogado público, aprobada por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura el 24 de abril de 2026 y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, viaja a Singapur para una visita de Estado. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.

El embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh. (Fuente: VNA)

Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.