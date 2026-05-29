Nuevo impulso a la cooperación entre Vietnam y Singapur en ciencia y tecnología

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Singapur (VNA) – En vísperas de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 29 al 31 de mayo, expertos e intelectuales vietnamitas residentes en la ciudad-estado expresaron grandes expectativas sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el doctor Ha Son Tung, subdirector del Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), señaló que durante un encuentro con la comunidad vietnamita realizado en marzo del año pasado, el máximo dirigente vietnamita compartió orientaciones clave sobre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo nacional.

También destacó la importancia de la cooperación estratégica entre Vietnam y Singapur, y expresó su deseo de que los intelectuales vietnamitas en Singapur continúen aportando contribuciones concretas al desarrollo científico y tecnológico del país.

Según Ha Son Tung, las orientaciones del líder vietnamita han motivado a numerosos expertos radicados en Singapur a promover iniciativas de conexión con instituciones vietnamitas.

Durante la visita del año pasado, con la participación de representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, varios grupos de especialistas comenzaron a establecer canales específicos de cooperación con ministerios, universidades e institutos de investigación del país.

Afirmó además que estas actividades han sentado las bases para programas de cooperación sustanciales en ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e innovación. La comunidad intelectual vietnamita en el exterior espera ahora poder informar directamente al secretario general del Partido y presidente To Lam sobre los avances alcanzados desde su última visita, así como proponer nuevas iniciativas para profundizar la cooperación en el futuro.

Uno de los momentos más esperados por la comunidad vietnamita durante la actual visita es el discurso del líder vietnamita en el Diálogo Shangri-La y su encuentro con compatriotas residentes en Singapur.

Muchos expertos consideran que esta ocasión no solo permitirá conocer mejor las orientaciones de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa, sino también reafirmar el compromiso a largo plazo de los intelectuales vietnamitas en el extranjero con el desarrollo nacional.

El doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), afirmó que el evento refleja claramente el gran interés del Partido y del Estado en la ciencia y la tecnología, especialmente en un momento en que Vietnam acelera la transformación digital y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

El doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en la entrevista. (Fuente: VNA)

Añadió que ello no solo inspira a los intelectuales vietnamitas, sino que también fortalece su voluntad de contribuir directamente al desarrollo del país mediante programas de investigación, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos de alta calidad.

Destacó que Vietnam dispone actualmente de grandes oportunidades para lograr avances significativos en este ámbito si aprovecha de manera eficaz el potencial intelectual de las comunidades vietnamitas en el extranjero. Singapur, como uno de los principales centros regionales de tecnología e innovación, reúne a numerosos expertos vietnamitas que trabajan en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, el big data, los semiconductores, la biotecnología y la gobernanza de políticas públicas.

Agregó que, con mecanismos eficaces que conecten a los intelectuales vietnamitas con organismos, empresas e instituciones de investigación nacionales, podrán desarrollarse en el futuro proyectos de cooperación mucho más sólidos. Esto no solo contribuirá a fortalecer la capacidad científico-tecnológica de Vietnam, sino también a crear condiciones favorables para atraer talento altamente calificado al servicio del desarrollo nacional.

Expertos vietnamitas en Singapur también expresaron su esperanza de que la visita del secretario general y presidente contribuya a abrir nuevas oportunidades para una cooperación más profunda y efectiva entre Vietnam y Singapur en áreas de alta tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos.

Según miembros de la comunidad intelectual vietnamita en el exterior, esta cooperación podría convertirse en un importante impulso para fortalecer los vínculos de conocimiento entre las instituciones nacionales y los expertos vietnamitas residentes en otros países, en un contexto de creciente competencia tecnológica global./.​