Política

Nuevo impulso a la cooperación entre Vietnam y Singapur en ciencia y tecnología

En vísperas de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 29 al 31 de mayo, expertos e intelectuales vietnamitas residentes en la ciudad-estado expresaron grandes expectativas sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El doctor Ha Son Tung, subdirector del Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), en la entrevista. (Fuente: VNA)
El doctor Ha Son Tung, subdirector del Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), en la entrevista. (Fuente: VNA)

Singapur (VNA) – En vísperas de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 29 al 31 de mayo, expertos e intelectuales vietnamitas residentes en la ciudad-estado expresaron grandes expectativas sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el doctor Ha Son Tung, subdirector del Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), señaló que durante un encuentro con la comunidad vietnamita realizado en marzo del año pasado, el máximo dirigente vietnamita compartió orientaciones clave sobre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo nacional.

También destacó la importancia de la cooperación estratégica entre Vietnam y Singapur, y expresó su deseo de que los intelectuales vietnamitas en Singapur continúen aportando contribuciones concretas al desarrollo científico y tecnológico del país.

Según Ha Son Tung, las orientaciones del líder vietnamita han motivado a numerosos expertos radicados en Singapur a promover iniciativas de conexión con instituciones vietnamitas.

Durante la visita del año pasado, con la participación de representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, varios grupos de especialistas comenzaron a establecer canales específicos de cooperación con ministerios, universidades e institutos de investigación del país.

Afirmó además que estas actividades han sentado las bases para programas de cooperación sustanciales en ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e innovación. La comunidad intelectual vietnamita en el exterior espera ahora poder informar directamente al secretario general del Partido y presidente To Lam sobre los avances alcanzados desde su última visita, así como proponer nuevas iniciativas para profundizar la cooperación en el futuro.

Uno de los momentos más esperados por la comunidad vietnamita durante la actual visita es el discurso del líder vietnamita en el Diálogo Shangri-La y su encuentro con compatriotas residentes en Singapur.

Muchos expertos consideran que esta ocasión no solo permitirá conocer mejor las orientaciones de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa, sino también reafirmar el compromiso a largo plazo de los intelectuales vietnamitas en el extranjero con el desarrollo nacional.

El doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), afirmó que el evento refleja claramente el gran interés del Partido y del Estado en la ciencia y la tecnología, especialmente en un momento en que Vietnam acelera la transformación digital y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-singapore-dong-luc-moi-cho-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-singapore-8783279.png
El doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en la entrevista. (Fuente: VNA)

Añadió que ello no solo inspira a los intelectuales vietnamitas, sino que también fortalece su voluntad de contribuir directamente al desarrollo del país mediante programas de investigación, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos de alta calidad.

Destacó que Vietnam dispone actualmente de grandes oportunidades para lograr avances significativos en este ámbito si aprovecha de manera eficaz el potencial intelectual de las comunidades vietnamitas en el extranjero. Singapur, como uno de los principales centros regionales de tecnología e innovación, reúne a numerosos expertos vietnamitas que trabajan en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, el big data, los semiconductores, la biotecnología y la gobernanza de políticas públicas.

Agregó que, con mecanismos eficaces que conecten a los intelectuales vietnamitas con organismos, empresas e instituciones de investigación nacionales, podrán desarrollarse en el futuro proyectos de cooperación mucho más sólidos. Esto no solo contribuirá a fortalecer la capacidad científico-tecnológica de Vietnam, sino también a crear condiciones favorables para atraer talento altamente calificado al servicio del desarrollo nacional.

Expertos vietnamitas en Singapur también expresaron su esperanza de que la visita del secretario general y presidente contribuya a abrir nuevas oportunidades para una cooperación más profunda y efectiva entre Vietnam y Singapur en áreas de alta tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos.

Según miembros de la comunidad intelectual vietnamita en el exterior, esta cooperación podría convertirse en un importante impulso para fortalecer los vínculos de conocimiento entre las instituciones nacionales y los expertos vietnamitas residentes en otros países, en un contexto de creciente competencia tecnológica global./.​

VNA
#Vietnam #Singapur #expertos #cooperación
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presiden la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa. (Fuente: VNA)

Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su esposa, con motivo de la visita de Estado de tres días que realiza al país insular.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

Ver más

El embajador vietnamita Do Hung Viet. (Foto: VNA)

Vietnam deja una fuerte impronta en XI Conferencia de Examen del TNP

En su calidad de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Vietnam dejó una marcada impronta gracias a una conducción firme, un enfoque inclusivo y constantes esfuerzos por reducir las diferencias entre las partes.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc. (Foto: VNA)

Vietnam nombra a presidente del Comité Nacional del APEC 2027

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, fue nombrado presidente del Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, según una decisión oficial firmada por el jefe del Gobierno, Le Minh Hung.

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

Gobierno impulsa implementación eficaz del modelo piloto de abogado público

El Primer Ministro de Vietnam emitió un plan para implementar de manera sincronizada, oportuna y eficaz la Resolución No. 24/2026/QH16 sobre la aplicación piloto de las normas del abogado público, aprobada por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura el 24 de abril de 2026 y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, viaja a Singapur para una visita de Estado. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Singapur para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bangkok para viajar a Singapur, donde realizará una visita de Estado, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Dirigente partidista urge reforzar la inspección y supervisión del Partido

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Control Disciplinario del PCV para evaluar los resultados de las labores de inspección y supervisión en los primeros cinco meses de 2026 y definir las tareas para el próximo período.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa y la delegación nacional de alto nivel, partieron hoy de Bangkok, concluyendo exitosamente su visita oficial a Tailandia y emprendiendo una visita de Estado a Singapur.

El embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh. (Fuente: VNA)

Visita de líder vietnamita a Filipinas impulsa relaciones bilaterales

La visita de Estado del 31 de mayo al 1 de junio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas demuestra la determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva altura más estable, sostenible y sustancial, afirmó el embajador de Hanoi en Manila, Lai Thai Binh.