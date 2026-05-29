Política

Vietnam y Singapur apuestan por una cooperación más profunda y sustancial

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo conversaciones oficiales con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, en el marco de su visita de Estado a Singapur y su participación en el Diálogo Shangri-La.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong. (Foto: VNA)


Singapur (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo conversaciones oficiales con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, en el marco de su visita de Estado a Singapur y su participación en el Diálogo Shangri-La.

Lawrence Wong dio una cálida bienvenida al dirigente vietnamita, su esposa y la delegación de alto nivel de Vietnam, y felicitó a To Lam por haber sido elegido presidente del Estado por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El jefe del Gobierno singapurense destacó además la frecuencia de los intercambios de alto nivel entre ambos países, mencionando el reciente encuentro sostenido con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante la Cumbre de la ASEAN celebrada en Cebu, Filipinas.

El premier singapurense expresó su impresión por los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y consideró que, tras la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025, aún existe amplio margen para profundizar la cooperación en diversos ámbitos.

Por su parte, To Lam agradeció al Gobierno y al pueblo de Singapur por el recibimiento brindado a la delegación vietnamita, y manifestó su satisfacción por regresar al país insular como máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamita. Asimismo, felicitó a Singapur por mantener un sólido ritmo de desarrollo y consolidarse entre las naciones más prósperas y seguras del mundo.

El líder vietnamita afirmó que su visita busca fortalecer aún más la amistad, la confianza mutua y abrir nuevas oportunidades de cooperación, aportando un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur en beneficio de ambos pueblos y de la paz, la cooperación y el desarrollo regional y mundial.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantiene conversaciones con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong. (Foto: VNA)

Reiteró que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones amistosas y la cooperación multifacética con Singapur.

Al compartir las orientaciones de desarrollo de Vietnam para el próximo período, destacó que la construcción de un Estado socialista de derecho constituye una tarea estratégica, al tiempo que el país impulsa un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía del conocimiento, la economía digital y la economía verde, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave. Precisó que estos son también los sectores prioritarios para la cooperación con Singapur.

El dirigente vietnamita subrayó además que Vietnam continuará reformando su aparato administrativo, simplificando estructuras y procedimientos, con el objetivo de construir un sistema estatal eficiente y eficaz, inspirado en el modelo de gobernanza de Singapur.

Durante las conversaciones, ambos líderes repasaron los logros destacados de la cooperación bilateral, especialmente en economía, comercio e inversión. El comercio bilateral alcanzó cerca de 12 mil millones de dólares en 2025, mientras que Singapur se mantiene como el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam, con una inversión acumulada cercana a los 100 mil millones de dólares.

Los dos dirigentes coincidieron en valorar el éxito del modelo de parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP), considerado un símbolo emblemático de la cooperación bilateral y que prevé alcanzar 30 proyectos en 2026, coincidiendo con el 30 aniversario de su presencia en Vietnam.
También destacaron los avances en cooperación en defensa y seguridad, educación y formación, ciencia y tecnología, turismo, trabajo e intercambio entre pueblos.

En cuanto a las orientaciones futuras, ambas partes acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios y contactos de alto nivel, así como aprovechar de manera más efectiva los mecanismos de cooperación bilateral existentes.

Asimismo, coincidieron en elevar la cooperación estratégica a la altura del nuevo marco de relaciones mediante el establecimiento de un mecanismo de Diálogo Estratégico entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido de Acción Popular de Singapur.

Respaldaron el impulso de la cooperación práctica en ciencia y tecnología, destacando la organización del Foro de Conexión Tecnológica Vietnam-Singapur y la iniciativa de conectividad tecnológica bilateral destinada a construir un ecosistema estratégico de ciencia y tecnología entre ambos países.

Vietnam y Singapur acordaron además potenciar la Asociación de Economía Verde y Economía Digital, especialmente en proyectos de conexión de energía limpia, intercambio de créditos de carbono y desarrollo de centros financieros internacionales.
Coincidieron en promover la nueva generación de parques industriales VSIP asociados a la transferencia de alta tecnología.

En materia de defensa y seguridad, ambas partes reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia y el narcotráfico, así como ampliar los intercambios culturales y turísticos y la conectividad aérea, logística y portuaria.
También acordaron reforzar la cooperación para garantizar cadenas de suministro resilientes, incluidas la seguridad alimentaria y energética.

To Lam agradeció a Singapur por priorizar la formación de cuadros vietnamitas, especialmente de alto nivel estratégico, y solicitó apoyo en la gestión y operación del Centro Nacional de Datos y del Centro de Computación de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial de Vietnam.

Por su parte, Lawrence Wong valoró positivamente la presencia de más de 22 mil estudiantes vietnamitas en Singapur y reiteró el respaldo de su país al desarrollo de recursos humanos vietnamitas.

En el ámbito multilateral, ambos líderes destacaron la estrecha coordinación y apoyo mutuo en mecanismos internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas, y coincidieron en profundizar la cooperación en temas regionales e internacionales para ayudar a la ASEAN a enfrentar eficazmente los desafíos y fortalecer su papel central.

To Lam reafirmó que Vietnam apoyará activamente a Singapur en las labores comunes de la ASEAN y respaldará el desempeño exitoso de Singapur como presidente rotatorio del bloque en 2027.

Los dos dirigentes reiteraron igualmente la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como resolver las disputas por medios pacíficos, sin recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza, en conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

Tras las conversaciones, ambos líderes presenciaron la firma e intercambio de varios documentos de cooperación en canales partidistas, justicia y recuperación de cadenas de suministro, así como certificados de inversión para proyectos VSIP en las localidades de Hue, Nghe An, Ninh Binh y Hai Phong.

Las dos partes acordaron instruir a sus ministerios y organismos pertinentes para implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados, con el objetivo de impulsar unas relaciones Vietnam-Singapur más profundas, sustanciales y eficaces, en beneficio de ambos pueblos y de la paz y el desarrollo regional y mundial.

En la ocasión, To Lam invitó cordialmente al primer ministro Lawrence Wong a realizar una visita oficial a Vietnam en el futuro próximo, invitación que fue aceptada con agrado por el dirigente singapurense./.

VNA
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