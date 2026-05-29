Líderes de Vietnam y Singapur presencian intercambio de acuerdos de cooperación

Singapur (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto al primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, asistieron hoy a la ceremonia de intercambio y anuncio de diversos acuerdos de cooperación entre ministerios, organismos y localidades de ambos países.



La actividad se realizó en el marco de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Singapur.



Entre los documentos firmados destacan un memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la División de Servicio Público de Singapur; una declaración conjunta entre el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Energía y Ciencia y Tecnología de Singapur para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro; y un memorando de entendimiento entre el Tribunal Popular Supremo de Vietnam y el Tribunal Supremo de Singapur.



También se suscribieron acuerdos sobre los términos de referencia para la cooperación en el comercio agroalimentario; un memorando de entendimiento para la creación de un centro avanzado de investigación manufacturera entre Becamex IDC y la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR); un acuerdo de cooperación educativa entre el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam y la Universidad Tecnológica de Nanyang; así como un memorando de entendimiento entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido de Acción Popular de Singapur.



El evento incluyó además la entrega de certificados de inversión para proyectos del Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP) en Hue, Nghe An, Ninh Binh, Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh.



Vietnam y Singapur mantienen una de las relaciones de cooperación más dinámicas, sólidas y efectivas del sudeste asiático. Tras más de cinco décadas de desarrollo, los vínculos bilaterales continúan fortaleciéndose y ampliándose, consolidándose como un modelo de cooperación exitosa dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). /.

VNA