Visita del máximo dirigente vietnamita a Tailandia acapara la atención de la prensa tailandesa

Hanoi (VNA) La prensa tailandesa ha dedicado una amplia cobertura antes, durante y después de la visita oficial del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Tailandia.



Los medios subrayaron las declaraciones del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, quien afirmó que la visita abre una oportunidad clave para definir una cooperación bilateral de largo plazo de manera más concreta, especialmente en un contexto en el que ambas economías muestran un fuerte y sostenible potencial de crecimiento.



El diario "The Nation" destacó que la visita de To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly, a la provincia de Udon Thani el pasado 27 de mayo, donde recorrieron el Sitio Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh y sostuvieron encuentros con la comunidad vietnamita residente en Tailandia antes de continuar su agenda en Bangkok, demuestra que Vietnam sitúa los intercambios populares en el centro de esta visita oficial.



El periódico señaló además que las relaciones entre Vietnam y Tailandia no se limitan a la diplomacia formal, sino que cuentan con una base sólida cimentada por comunidades que han conectado a ambos países a lo largo de generaciones.



La prensa tailandesa también informó ampliamente sobre la ceremonia oficial de bienvenida, las conversaciones bilaterales y la firma de acuerdos de cooperación bajo el testimonio de To Lam y del primer ministro Anutin Charnvirakul.

El periódico The Nation publica el artículo "Vietnam reafirma su cooperación con Tailandia para impulsar la economía de la ASEAN". (Foto: VNA)

Bangkok Post citó al jefe del Gobierno tailandés al señalar que ambas naciones acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad, defensa y lucha contra el crimen transnacional. En el ámbito económico, las dos partes coincidieron en intensificar la coordinación para hacer frente a las fluctuaciones de la economía mundial y crear condiciones favorables para que el sector privado desempeñe un papel más importante en el impulso del crecimiento.



En referencia a los acuerdos suscritos durante la visita, el diario Khaosod consideró que el memorando de entendimiento para el desarrollo de un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) en el aeropuerto internacional de U-Tapao, firmado entre la Oficina del Corredor Económico Oriental (EECO) y el grupo VietJet, constituye un paso significativo para profundizar la cooperación industrial bilateral.



Los medios tailandeses coincidieron en que la visita oficial de To Lam, realizada del 27 al 29 de mayo en ocasión del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, abre nuevas oportunidades para que los gobiernos y el sector privado transformen la buena voluntad política en una cooperación empresarial concreta.



The Nation citó a Sanan Angubolkul, presidente de la Asociación de Amistad Tailandia–Vietnam, quien afirmó que la visita marca el inicio de una “nueva era de cooperación”, caracterizada por cadenas de suministro más estrechamente integradas, estrategias de crecimiento sostenible y el objetivo de construir un centro de producción más sólido dentro de la ASEAN.



Respecto a la meta de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares en los próximos años, Sanan indicó que el nuevo modelo de cooperación permitirá pasar de la competencia por atraer inversión extranjera directa (IED) a una fórmula de “uno más uno”, basada en la complementariedad de las fortalezas de ambos países.



Según explicó, Tailandia posee ventajas en capital, logística e investigación y desarrollo, mientras que Vietnam destaca por su fuerza laboral y por sus acuerdos de libre comercio con Europa y Estados Unidos. Esta combinación, añadió, podría atraer mayores flujos de inversión global hacia la región.



En un contexto de transformación económica orientada hacia industrias del futuro, incluidos los sectores verdes, los medios tailandeses señalaron que ambos países buscan conectar el modelo económico Bio-Circular-Verde (BCG) de Tailandia con la estrategia vietnamita de emisiones netas cero y transición ecológica.



Esta cooperación se materializaría mediante inversiones conjuntas en energías limpias, tecnologías de bajas emisiones de carbono y agricultura inteligente, con el objetivo de modernizar las cadenas de suministro y reforzar la competitividad sostenible de acuerdo con los nuevos estándares ambientales globales./.