Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

Singapur (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.



Durante su estancia en la nación insular, el máximo dirigente de Vietnam asistirá y pronunciará un discurso introductorio en el Diálogo de Shangri-La, en respuesta a la invitación del director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Bastian Giegerich.



La comitiva de alto nivel del país indochino fue recibida en la terminal aérea por la ministra de Desarrollo Digital e Información de Singapur, Josephine Teo; el embajador singapurense en Vietnam, Rajpal Singh; y la directora del Departamento de Sudeste Asiático de la Cancillería, Zhou Suli. Por la parte vietnamita, asistieron el embajador de Hanoi en esta ciudad-Estado, Tran Phuoc Anh, junto con su cónyuge y miembros de la misión diplomática del país indochino en ese territorio.



Representantes singapurenses dan bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, en el aeropuerto de Changi. (Foto: VNA)



Vietnam y Singapur mantienen una relación de amistad y cooperación dinámica, sustantiva y eficiente dentro de la región del Sudeste Asiático, la cual se ha consolidado y profundizado a lo largo de más de medio siglo de desarrollo hasta convertirse en un modelo de éxito en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El est­ablecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su posterior elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 constituyeron pasos de gran trascendencia que reflejan el alto grado de confianza política mutua, la profunda interconexión de intereses y una visión estratégica compartida en el nuevo contexto.



Ante este panorama de estrechos vínculos bilaterales, la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Singapur posee un significado de especial importancia para continuar implementando y concretar los lineamientos del marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.