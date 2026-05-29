Vietnam y Singapur impulsan nexos estratégicos integrales

Singapur (VNA)- Las relaciones entre Vietnam y Singapur han entrado en una fase de desarrollo profundo que, además de impulsar el crecimiento económico de cada nación, contribuye a la construcción de una Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) resiliente y sostenible ante las fluctuaciones globales, en el contexto en que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al territorio insular abre un nuevo espacio de cooperación estratégica.



Desde los parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP) distribuidas en el país indochino hasta los sectores emergentes como la transformación digital, la energía verde, la industria de semiconductores y la logística inteligente, ambos Estados consolidan un modelo de cooperación que se fortaleció tras la elevación oficial de sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en el año 2025, un paso histórico que refleja la alta confianza política mutua y una visión compartida frente a los desafíos internacionales contemporáneos.



Respecto al panorama actual, el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, señaló que el desarrollo de ambos países se encuentra en una etapa de transición hacia un nuevo período que, para la parte vietnamita, representa la era del ascenso de la nación, un anhelo sustentado por cifras sólidas en el ámbito del comercio y las inversiones mutuas.



Al cierre de agosto de 2025, Singapur ratificó su posición como el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam con más de cuatro mil 200 proyectos vigentes y un capital registrado acumulado de 87,6 mil millones de dólares, mientras que el mercado vietnamita escaló hasta convertirse en el octavo mayor destino de las exportaciones singapurenses, registrando incrementos notables en los envíos de maquinaria, equipos y componentes electrónicos.



El núcleo de este avance estratégico abarca la economía digital, la transición ecológica y la diversificación geográfica de las inversiones de Singapur, las cuales se extienden más allá de las grandes metrópolis vietnamitas hacia provincias con alto potencial industrial como Bac Ninh, Vinh Long y Phu Tho.



En el caso de la provincia meridional de Vinh Long, el jefe de la Junta de gestión de VSIP del Grupo Sembcorp, Lawrence Chan, ratificó la disposición de la firma para transferir conocimientos técnicos, ejecutar proyectos piloto de parques industriales verdes, suministrar energía renovable y aportar soluciones hídricas y de conectividad digital.



Paralelamente, en la provincia norteña de Bac Ninh, el director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur, Ang Wee Seng, exploró el entorno local con el fin de propiciar las condiciones para que las empresas de microelectrónica de la ciudad-Estado realicen estudios de viabilidad e instalen cadenas de producción.



Para optimizar la recepción de estos flujos de capital, durante la decimonovena Conferencia Ministerial sobre Conectividad Económica Vietnam-Singapur efectuada en octubre de 2025, el segundo ministro de Industria y Comercio de Singapur, Tan See Leng, anunció dos iniciativas clave: la creación de la Unidad de Inversión de Singapur (SIU) como una ventanilla única de apoyo empresarial y el lanzamiento del Programa de Intercambio de Innovación y Talentos (ITES).



A estos esfuerzos de modernización de la cadena de suministro se suma la puesta en funcionamiento de un almacén aduanero extendido para carga aérea en la provincia de Phu Tho, desarrollado de forma conjunta por el conglomerado vietnamita T&T Group y la corporación logística singapurense YCH, un avance que el viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, calificó como una prueba clara de que los nexos económicos bilaterales avanzan con sustancia y profundidad.



Con el propósito de superar la trampa del ingreso medio, Vietnam prioriza la ciencia, la tecnología y la innovación como motores esenciales, un terreno donde el profesor asociado y doctor Duong Minh Hai de la Universidad Nacional de Singapur identificó una alta complementariedad, dado que el país insular posee fortalezas en gobernanza y ecosistemas financieros, mientras que el mercado vietnamita destaca por su dinamismo y una fuerza laboral joven.



El académico planteó que la cooperación futura debe evolucionar desde la adquisición de tecnología hacia el codesarrollo tecnológico mediante la investigación mixta, la experimentación conjunta y la comercialización de nuevas herramientas.



Esta alianza genera ventajas en sectores de vanguardia, como el procesamiento de subproductos agrícolas vietnamitas (paja, bagazo de caña y hojas de piña) mediante tecnologías singapurenses para fundar una industria de materiales verdes que aporte a la meta de cero emisiones netas de carbono (Net Zero), apoyado por la plataforma digital Tech Connect para enlazar al Estado, los científicos y las empresas.



A nivel regional, la consolidación de estos vínculos bilaterales fortalece la unidad y el papel central de la ASEAN en la promoción de la paz y la estabilidad, un prestigio internacional que se evidenció con la invitación al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para pronunciar el discurso principal en el vigesimotercer Diálogo de Shangri-La.



El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, apuntó que este hecho demuestra la alta valoración de la comunidad internacional hacia el rol, la posición y el prestigio creciente de Vietnam, mientras que el embajador de Singapur en Hanoi, Rajpal Singh, describió el acontecimiento como un hito relevante y un reconocimiento a los logros de Vietnam, país que desde su ingreso a la ASEAN hace más de tres décadas se ha mantenido como un miembro activo que contribuye a la estabilidad política, la integración económica y la cohesión social del bloque.



La participación del máximo dirigente vietnamita en el Diálogo de Shangri-La reafirma la disposición de Hanoi de asumir un papel más activo en la resolución de las incertidumbres geopolíticas y geoeconómicas del presente.



En este sentido, el diplomático singapurense Rajpal Singh reiteró el respaldo de su gobierno a una mayor gestión de Vietnam en el ámbito de la seguridad regional, debido a que ambos Estados comparten principios fundamentales sobre los asuntos internacionales, tales como el respeto irrestricto a la soberanía nacional, el acatamiento del derecho internacional y la resolución de las disputas por vías pacíficas, sentando las bases para que la Asociación Estratégica Integral binacional genere un motor de crecimiento compartido y contribuya a consolidar una ASEAN dinámica, resiliente y firme ante los cambios de la época./.

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